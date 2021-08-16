إطلاق برنامج «365 يوم تضامن مع أهالينا» للتعريف بمبادرات الوزارة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج «365 يوم تضامن مع أهالينا» على راديو البرنامج العام، بهدف التعريف والترويج لكل مبادرات وبرامج وزارة التضامن المختلفة، مثل برامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل، التعافى من الإدمان، 2 كفاية، مودة».

كما يهدف إلى التعريف بـ«برنامج وعي» الذي يحمل بين طياته التوعية بـ12 رسالة مهمة، مثل «محو الأمية، صحة الأم والطفل، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج القاصرات، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي»، وكذلك تقديم خدمات لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.

وأوضحت التضامن، أن البرنامج يذاع من الأحد للخميس أسبوعيا، ليتناول مختلف البرامج والخدمات، ومناقشة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، حيث يقدم البرنامج كلا من الاعلاميتين لميس سلامة وسوزان شرارة، من الحادية عشر صباحا، حتى الثانية عشر ظهرا.

البرنامج حلقة الوصل بين المواطنين والوزارة

وأوضحت لميس سلامة لـ«الوطن»، أن البرنامج خدمي يجري مناقشة كل خدمات الوزارة والبرامج المهمة من خلاله، كما سيجري تعريف الناس بحقوقهم، والمبادرات المهمة، وخدمات الوزارة، وكيفية التواصل مع الوزارة، وكيفية الاشتراك ببرنامج فرصة، لافتة إلى أنه يجري الاستماع إلى مشكلات المواطنين، وسيكون البرنامج حلقة الوصل بين المواطنين والوزارة.

وأضافت أنه سيجري تسجيل الشكوى من فريق متخصص لتسجيل الشكوى أول بأول، والرد عليها سواء فى وقتها أو ثاني يوم، والعمل على حلها، مشيرة إلى أن الفريق من الوزارة نفسه، موضحة أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، كانت فى مداخلة فى أولى حلقات البرنامج، للحديث عن صوت الناس، كاشفة عن أن البرنامج مدته ساعة.

ولفتت «سلامة»، إلى أنه سيجري متابعة ظروف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على حل مشكلاتهم، والنظر في أي طلب يقدم، والعمل على حله من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.