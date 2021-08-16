استشاري نفسي: مقارنة نتائج الطلاب بدرجات أقاربهم في الثانوية له تأثير سلبي

نصح الدكتور محمد الفايد، استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية، طلاب الثانوية العامة بعدم الضيق والحزن من النتيجة التي يحصلون عليها عقب إعلان وزارة التربية والتعليم النتائج والتي من المقرر أن تعلن غدا الثلاثاء، إذ يشعر الطالب بعدم التوفيق لدخول كليات القمة، موضحًا أن كل مجال يمكن أن يصبح فيه الشخص متفوقا، ولا يقتصر الأمر على الطب فقط.

الثانوية العامة ليست نهاية المطاف

وأضاف «الفايد» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» اليوم الاثنين، يجب على الآباء عدم الضغط على أبنائهم الذي ينتظرون النتائج لأن ذلك يؤثر على نفسيتهم ويقلل من ثقتهم في أنفسهم، مطالبًا الطلاب بالفرح بعد النتيجة، لأن نتيجة الثانوية العامة ليست نهاية المطاف.

ضرورة عدم مقارنة الأبناء بمن في سنهم

وأوضح استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية، أنه يجب عدم المقارنة بين الأبناء وأبناء عموماتهم أو أقاربهم لأن ذلك يحبط الشخص، له تأثير سلبي ويفقد ثقة الطالب في نفسه، مشددًا على ضرورة عدم إجبار الأبناء على دخول كليات بعينها، ولكن يمكن نصحهم وتعريفهم بأنه يوجد كليات مستقبل أفضل من الأخرى.

الاستعداد لامتحانات القدرات للقبول فى الجامعات

وأكد استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية، أنه يجب إعداد الطالب للاختبار القدرات من أجل دخول الكليات المختلفة، متابعًا: «لو فيه كورسات على شبكة الإنترنت المفروض الطالب ياخدها بعدما يحط بدائل كثيرة عشان ميبقاش عينه على كلية واحدة ولو مجتش يضايق ويفضل زعلان فترة طويلة، ومفيش حاجة اسمها كليات قمة وكليات قاع، فيه شخص متميز وبيحاول وفيه شخص في القاع محاولش يغير من مستقبله للأفضل، ومينفعش أقارن الولاد وأقوله ولاد خالك جابوا أحسن منك خاصة إن في كل عيلة بيكون فيه أكتر من واحد في ثانوية عامة».