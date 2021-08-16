تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز.. والعوضي يلحق بها في سويسرا

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز الخضوع للعلاج في أحد المستشفيات فى سويسرا، بعد أن سافرت مؤخرا، بسبب تدهور في حالتها الصحية، ما تسبب في قلق بالغ بين أصدقائها وزملائها في العمل فضلا عن جمهورها العريض الذي يتابع باهتمام بالغ تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.

تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

وعن تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، كشف مصدر مقرب من الأسرة، أنها تحسنت بشكل كبير، ولازالت تجري فحوصات طبية جديدة، للوقوف على تطورات حالتها الصحية خلال هذه الفترة.

وأكد المصدر أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز يعمل على إنهاء إجراءات السفر الخاصة به خلال هذه الأيام، ليلحق بزوجته إلى سويسرا، حيث إنه لم يتمكن من السفر معها بسبب تأشيرة السفر.

أحمد العوضي يتوعد المتسببين فى أزمة ياسمين

يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان شارك جمهوره بمنشور مؤخرا عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك، قال فيه: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي فى حالة ياسمين، سأتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين، وتعدى الأزمة على خير إن شاء الله».

وتابع العوضي قائلا: «والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن أن صمتى نسيان بل لكل حدث حديث».

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت خضعت لعملية جراحية منذ فترة قريبة، لكن حدثت معها مضاعفات تسببت في تدهور حالتها الصحية مؤخرا، الأمر الذى جعلها تسافر إلى سويسرا لاستكمال العلاج هناك.

مسلسل اللى ملوش كبير

كانت آخر الأعمال الفنية التى شاركت فيها ياسمين عبد العزيز، مسلسل اللى ملوش كبير، الذي شاركت فيه بجانب أحمد العوضي وخالد الصاوى ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.