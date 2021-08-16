س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نظام القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية 2021-2022

ساعات قليلة وتُعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة، التي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر، استعدادًا لمعرفة الدرجات النهائية التي حصدوها بعد عام من المشقة والتوتر، وللالتحاق بالكليات التي يأملوا الالتحاق فيها، وتزامنًا مع هذا الانتظار نستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات حول نظام القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية 2021-2022، والذي أقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنه يطبق على جميع الشهادات سواء الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة الأجنبية والعربية والشهادات الفنية، في سؤال وجواب.

- ما الجامعات الأهلية التي تطبق النظام الموحد؟

جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة.

- ما الشهادات التي يطبق عليها نظام القبول الموحد؟

يطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

- ما نظام القبول بالجامعات الأهلية؟

يعتمد نظام القبول على المجموع الاعتبارى للطالب، ويجرى حسابه من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مُضافاً إليه درجات الاختبار الإلكترونى (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ للاختبار المعرفى وفقاً لكل قطاع + 5٪ لاختبار التفكير النقدى).

- ما برامج التخصصات العلمية؟

يمكن للطالب الدخول على المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات للتعرف على برامجها الدراسية.

- أين تعقد اختبارات القبول الإلكترونية؟

تُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التى أنشأتها الوزارة فى الجامعات، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

-هل يمكن إجراء الاختبارات «أون لاين» للمقيمين خارج مصر؟

نعم، يمكن إجراء الاختبارات «أونلاين» للطلاب المقيمين خارج مصر بعد تقديم الطالب ما يثبت أنه خارج البلاد فى جميع فترات إجراء الاختبارات.

- كيف يعرف الطالب موعد الاختبار؟

عن طريق متابعة موقع نشر معلومات وأخبار لجنة القبول والتنسيق للجامعات الأهلية

-هل يشترط إجراء اختبارات قبول الالتحاق؟

نعم، يشترط للالتحاق بجامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، اجتياز الطالب لاختبارات القبول الإلكترونية الموحدة.

- ما نظام اختبارات القبول الإلكترونية؟

تنقسم اختبارات القبول إلى جزأين رئيسيين: الأول يخصص للطالب حسب نوعية المجال الذى يتقدم له، إذ يجرى إجراء اختبار معرفى إلكتروني مُخصص لكل طالب، لقياس قدراته المعرفية فى المواد الدراسية التى درسها خلال مراحله الدراسية السابقة والمتعلقة بالبرنامج الدراسي المُتقدم له، فمثلاً يُركز اختبار قبول الطلاب المتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي على المعارف الرياضية والفيزيائية، بينما يُركز اختبار الطلاب المتقدمين لبرامج الطب والصيدلة على المعارف البيولوجية والكيميائية، والثاني: يتكون من عدة اختبارات دولية تهدف إلى قياس المهارات العقلية والتفكير النقدى للطالب.

- هل توجد إمكانية لتعديل رغبات الطالب؟

يمكن للطالب هذا بكل سهولة من خلال الأسهم الموجودة بجانب كل رغبة، ويمكن أيضاً التعديل فى البرامج المختارة من قبل طالما لم يضغط الطالب على إتمام التسجيل والموافقة على رسالة التحذير التى تظهر للطالب، مع العلم أنه يحق للطالب التسجيل حتى 20 رغبة.

- متى تبدأ اختبارات القبول الإلكترونية؟

تعقد اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 أغسطس الجارى.

وستعقد الجولة الخامسة من الاختبارات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أغسطس الجارى، وذلك للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم، وإدخال رغباتهم عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية.

- ما موقف الطالب الذي لم يستوفِ الحد الأدنى للقبول؟

يجرى إبلاغ الطالب الذى لم يستوفِ الحد الأدنى المطلوب للقبول برفض ترشيحه فى أسرع وقت ممكن.

- ما إجراءات القبول النهائية للالتحاق بها؟

يجرى مراجعة أوراق الطالب من خلال إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب على الرغبة التى اختارها.

فى حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر فى البرنامج المرشح عليه.

تقدم الجامعات خدمة إضافية فى الإرشاد الأكاديمى المبكر، وذلك من خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له. يطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له.

يقوم الطالب باستخراج كارنيه الجامعة، ويصبح طالباً ملتحقاً بها.

يتم عقد اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

يقوم الطالب بعد ذلك بمقابلة المرشد الأكاديمى للاتفاق على خطة الدراسة للطالب، وتحديد المقررات التى سيقوم بتسجيلها فى الفصل الدراسى الأول.

ثم سداد باقى مصروفات الفصل الدراسى الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائماً.