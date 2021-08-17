6 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا» في الصين

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم، 6 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في البر الرئيسي للبلاد، امس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، إن من بين الحالات المحلية المذكورة، تم تسجيل 3 حالات في كل من جيانجسو وهوبي، كما تم تسجيل أيضا 36 حالة جديدة وافدة، منها 15 حالة في يوننان، و9 حالات في قوانجدونج، و7 حالات في شنجهاي، وحالتين في قوانجشي، وحالة واحدة في كل من شاندونج وسيتشوان وشنشي.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل حالة جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس، وافدة من خارج البر الرئيسي في شنجهاي، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا» في البر الرئيسي.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، 1373 إصابة جديدة بالفيروس و 6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 226854 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2173 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الولايات المتحدة، اشتكت جزر فيرجن الأمريكية، من تزايد عدد الإصابات بالفيروس، وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، انه على رغم بعدها الجغرافي من الولايات المتحدة؛ فإن الجزر تعاني من مشكلة أن ثلثي عدد سكانها معرضون عن التطعيم بلقاحات كورونا.

«الإنتربول» يحذر: المحتالون يستهدفون الحكومات عن طريق «كورونا»،

بدوره، حذر «الإنتربول»، من استهداف المحتالين للحكومات بجرائم نصب مرتبطة بـ«كورونا»، وأصدرت منظمة الشرطة الدولية، أنه في أكثر من 60 حالة في 40 دولة، تلقى ممثلو وزارات الصحة والمستشفيات عروضا لشراء لقاحات حصلت على الموافقة للتوزيع في بلادهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح «الإنرتبول»، أنه عادة ما يزعم المحتالون أنهم يمثلون إحدى شركات تصنيع اللقاحات أو منظمة حكومية تقوم بتسهيل توزيع اللقاحات.

ويحاول المحتالون الاتصال عبر عناوين بريد إلكتروني خاصة بالأشخاص المعنيين وكذلك بالهاتف كما يستخدمون مواقع إلكترونية وهمية ومعلومات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمين العام لـ«الإنتربول» يورجن ستوك، إنه «حتى عندما تفشل محاولة الاحتيال، من المهم أن يتم إبلاغ الشرطة عنها لكي يتم تحديد الصلات المحتملة لتحذير السلطات إزاء هذه التهديدات».