افتتاح قسم العمليات بمستشفى 6 أكتوبر المركزي بعد التطوير

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، افتتاح قسم العمليات بمستشفى 6 أكتوبر المركزي، بعد تطويره وتجهيزه، بحضور الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، ومسؤولي وزارة الصحة والجهاز، ومجلس الأمناء وجمعيات المجتمع المدني وبعض الشخصيات العامة.

وعقب الافتتاح، تفقد المهندس عادل النجار، ومرافقوه، الأعمال التي جرى تنفيذها بالقسم والتجهيزات والأجهزة الطبية، وأجروا بعض المناقشات مع المسؤولين والعاملين بالمستشفى للتأكد من مستوى الخدمات الطبية التي يجري تقديمها للمواطنين.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن القسم يتكون من 3 غرف للعمليات (جراحة عامة - نساء وتوليد - عظام )، وذلك ضمن أعمال التطوير للمباني والمنشآت الخدمية بالمدينة، مؤكداً استمرار جهود جهاز المدينة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات التنموية لسكان المدينة.