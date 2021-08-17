باعا المخدرات علنا وأرهبا المواطنين.. حبس متهمين 4 أيام في الدقهلية

أمرت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية تحت إشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام لنيابة شمال الدقهلية الكلية، بحبس مسجلي خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة الاتجار علنا في المواد المخدرة وترويع المواطنين وإرهابهم عن طريق إطلاق أعيرة نارية على المارة لتخويفهم، وفرض السيطرة، والقيام بأعمال البلطجة والذين تمكنت حملة من قطاع الأمن العام من ضبطهم وبحوزتهما أسلحة نارية، وذخائر وكمية من المواد المخدرة.

التحريات: أطلقا الأعيرة النارية لترهيب المواطنين

وتوصلت تحريات الرائد أحمد العزب رئيس مباحث مركز منية النصر ومعاونه النقيب عمر النجار إلى قيام المتهمين بترويع المواطنين وإطلاق أعيرة نارية على المارة لإرهابهم، وقيام المتهمين بالاتجار علنيا في المواد المخدرة، وفرض السيطرة، والقيام بأعمال البلطجة بمنطقة «منشية عاصم» بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية.

الأمن العام يضبط المتهمين

وشن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، حملة موسعة عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة مطلوب ضبطهما في عدة قضايا.

وتمكنت القوة من ضبط المتهمين وهم «رضا ع. ا.»، 30 سنة وشهرته «رضا الكيال»، و«أحمد م. ا.»، 20 سنة وشهرته «أحمد الفار» مقيمين في قرية منشاة عاصم مركز منية النصر وبحوزتهما «2 بندقية آلية، عدد 42 طلقة آلية، و10 طرب حشيش، وكمية من مخدر البانجو، مبلغ مالي، تليفون محمول»، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.