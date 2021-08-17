مصادر: الحدود الدنيا للقبول بالكليات متوقفة على شرائح المجاميع

يكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لمختلف الشعب الدراسية «علمي علوم» و«علمي رياضة» و«أدبي»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بمقر وزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات، كما كشفت مصادر عن أنّ الحدود الدنيا للقبول بالكليات، متوقفة على شرائح مجاميع الثانوية العامة 2021، وحال انخفاض شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة، فيتوقع أن تنخفض مؤشرات تنسيق الكليات الحكومية 2021/2022 لطلاب الثانوية العامة، عن تنسيق القبول بالكليات العام الماضي.

مصادر: انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2021 مطلع الأسبوع المقبل

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة، استعدادها لتنسيق الجامعات 2021 للمراحل المختلفة، حيث كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، عن أنّ وزير التعليم العالي سيكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة التعليم اليوم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021، جهود الوزارة الخاصة بتوفير كليات لجميع الطلاب، ليكون لكل طالب مكانه في الجامعة.

انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الأسبوع المقبل

وتابعت المصادر، أنّ وزير التعليم العالي، خطط الوزارة لاستقبال الطلاب في تنسيق الجامعات، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحا أنّ تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات سينطلق مطلع الأسبوع المقبل، للمرحلة الأولى لجميع الشعب «علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي».

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ستجتمع في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للتنسيق، لتحديد الأعداد المقرر قبولها في الكليات بتنسيق 2021، وذلك من أجل تحديد الحدود الدنيا للقبول في الكليات، وذلك بعد حصر الأعداد المتقدمة للقبول في الكليات عامة.

وأكدت المصادر كذلك، على أنّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).