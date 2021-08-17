تصلح هدية لمتفوقي الثانوية العامة.. شهادات استثمارية بأعلى عائد

يقدم البنك الأهلي المصري عدة مميزات لعملائه، من بينها شهادات الاستثمار، خاصة مع الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، وحرص الآباء والأمهات على تقديم هدايا لأبنائهم الناجحين شهادات استثمار لهم.

شهادات الاستثمار التى يقدمها البنك الأهلي تناسب جميع احتياجات العملاء من حيث المدة والقيمة، سواء بالعملة المحلية أو العملة بالأجنبية، ويمكن للعميل شراء الشهادة الاستثمارية من أى فرع من فروع البنك المنتشرة بمحافظات الجمهورية، أو من خلال الحسابات البنكية عن طريق التحول الرقمي.

وتزامنا مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال ساعات، ينشر «الوطن»، تفاصيل شهادات الاستثمار التى يطرحها البنك الأهلي المصري.

تبدأ الشهادات بقيمة 500 جنيه وتصل لمئات الآلاف

تبدأ قيمة الشهادات الاستثمارية من مبلغ 500 جنيه، ويمكن زيادة قيمتها بالآلاف أو مئات الآلاف لكل عميل حسب رغبته.

تمتد مدة شهادة الاستثمار فئة (أ) لمدة 10 سنوات.

حدد البنك الأهلي سعر الفائدة لشهادات الاستثمار، بنسبة 9.50%.

يتم صرف العائد بصفة دورية، بفوائد تراكمية.

خصائص الشهادات الاستثمارية من البنك الأهلي المصري

جميع الشهادات أسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك، أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من البنك الأهلي المصري وكذا إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها وفقا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقا للشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.

في حالة إجراء أو إضافة أية بيانات على الشهادة بمعرفة العميل يحق للبنك اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.

الشهادات الاستثمارية معفاة من كل الضرائب ورسوم الدمغة فور علم البنك بوفاة صاحب الشهادات، وكانت مجددة بعد تاريخ الوفاة فسيتم استردادها فورا دون الحاجة إلى موافقة الورثة على الاسترداد.