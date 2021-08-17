هل تنخفض مجاميع الكليات العام الدراسي المقبل؟.. الحكومة تُجيب

كثرت تساؤلات الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن الحد الأدنى ومجاميع الكليات للعام الدراسي المقبل، وذلك بعد الأحاديث المتداولة عن انخفاض المجاميع التي حصل عليها الطلاب هذا العام في الثانوية العامة.

توقعات بانخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات هذا العام

ونفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، منذ قليل، وجود أي نسب نجاح تصل لـ100% خلال نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحاً أنَّه لم يصل طلاب إلى نسبة نجاح 97 و98%، مثلما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خلال نتيجة الثانوية العامة 2021.

ومن المُقرر، أن يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي مشترك يعقده مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول مؤشرات القبول في الجامعات هذا العام، وذلك عقب إعلان وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد قليل.

إعلان مؤشرات القبول بالجامعات مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وسيعقد الوزيران المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، والحد الأدنى للقبول في الجامعات في تمام الساعة الواحدة والنصف.

كان الوزيران قد عرضا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال اجتماع عُقد بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس الماضي، وأكّد مجلس الوزراء، في بيان صحفي صادر عنه عقب الاجتماع، أنَّه «من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية»، كما نص «البيان».

نتيجة الثانوية العامة 2021 على «الوطن» بعد قليل

ونفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، خلال الساعات الماضية، النتائج المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أوائل الثانوية العامة، موضحاً أنَّ النتيجة سيتم اعتمادها بمقر الوزارة في وسط البلد اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021.

وستنشر «الوطن» بعد قليل، نتيجة الثانوية العامة 2021، عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، للنتيجة، عبر هذا الرابط.