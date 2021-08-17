استعلم الآن عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم عبر الوطن
رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس
كتب:
كريم روماني
02:43 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
استعلم الان نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم عبر «الوطن»، موضحة نسب النجاح وكل التفاصيل المتعلقة بالنتيجة، مؤكّدة أنَّ الدرجات التي حصل عليها الطلاب مطمئنة ولا داع للقلق لأنّه هناك الكثير من المقاعد المتاحة أمامهم في جميع الكليات بالجامعات، لافتة إلى أنَّها تعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية العامة.
استعلم الآن عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم عبر الوطن
وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم عبر موقعها الإلكتروني:
- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.
- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- الضغط على زر «بحث».
- تظهر نتيجة الطالب بالدرجات والمجموع الكلي.
- يظهر ترتيب الطالب على مستوى دفعته.
- تكشف النتيجة عن الدرجة العظمى والدرجة الصغرى.
ووصل منذ قليل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى ديوان الوزارة، واعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021، وأعلنها رسمياً للطلاب وأولياء الأمور، وكشف عن نسب النجاح والدرجات التي حصل عليها الطلاب وكذلك الكشف عن أبرز الاختلافات في الثانوية العامة 2021 والأعوام الماضية.
وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنَّ نتيجة الثانوية العامة عبرت عن مستوى التعليم الحقيقي وكذلك مستوى الطلاب، موضحاً أنَّ تمّ توفير تعليم على مستوى متميز لجميع طلابها باختلاف المراحل التعليمية.
وتابع وزير التربية والتعليم، أنَّ مجاميع الطلاب «زي زمان»، موضحاً أنَّ الوزارة عقدت امتحانات الثانوية العامة 2021 بنظام البابل شيت وورقياً في لجان مراقبة جيداً، على مستوى الجمهورية. وكان المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وضع أسئلة الامتحانات بالتنسيق مع كبرى المؤسسات العالمية.
وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021
وحث الدكتور طارق شوقي أولياء الأمور والطلاب على ضرورة الاطمئنان وعدم القلق بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021، مؤكّداً أنَّ كل حصل على حقه، وحققت الوزارة مبدأ تكافؤ الفرص في الامتحانات والتصحيح الإلكتروني.
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