تمكنت قوات الشرطة من ضبط 1440 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية اليوم، أنه استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

- في مجال ضبط قضايا التهريب: ضبط 2 قضية تهريب «قطع غيار».

- في مجال الأمن العام: ضبط 25 قضية متنوعة.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1440 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 141 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجالي مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»: ضبط 3 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.