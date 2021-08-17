10 سنوات أشغال شاقة بانتظار هؤلاء.. لا تضرب ابنك بعد نتيجة الثانوية

«تعنيف وضرب وأحيانا تعذيب».. أساليب يلجأ لها بعض أولياء أمور الطلاب، عقب ظهور نتائج الامتحانات، خاصة المصيرية منها، كـ نتيجة الثانوية العامة 2021، إذا أخفّق الطلاب في نتيجة الثانوية العامة، لكن ما لا يعرفه كثير من أولياء الأمور، أنّ القانون المصري حذّر من التعدي على الأشخاص، بالضرب أو غيره في المادتين 240 و240 من قانون العقوبات.

السجن 5 سنوات عقوبة من يضرب غيره

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أنّ كل من أحدث بغيره جرحًا وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل معها الروية، فيعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

وأكد أنّ القانون حدد أنّه إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

غرامة قد تصل لـ20 ألف جنيه

كما نصت المادة 241، على أنّ كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على 20 يوما، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 20 جنيها، ولا تجاوز 300 جنيه مصري.

ونص الجزء الثاني من القانون، أنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد، أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.

عقوبة التعدي على الأبناء قد تصل لـ 10 سنوات

من جانبه، أكد أستاذ مصطفي السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، أنّ القانون المصري حدد نصا لعقوبة جريمة الضرب، خاصة إذا وصل إلى تشويه المجني عليه، موضحا أنّ العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد حال استخدام أداة في الجريمة، أدت إلى تشوه المجني عليه.

وأضاف أستاذ القانون بجامعة المنيا لـ« الوطن»، أنّ القانون ينطبق على أولياء الأمور حال اعتدائهم على أبنائهم بالضرب أو غيره، وقد تصل العقوبة بنص القانون المصري إلى السجن 5 سنوات حال استخدام عصي أو غيرها من الأدوات أثناء الضرب.