«المصايد والاستزراع المائي».. كلية تقبل من 55% لطلاب الثانوية العامة

تضم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في الإسكندرية، كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي، ضمن عدد من الكليات المستحدثة في الآونة الأخيرة، وتقبل طلاب الثانوية العامة بمجموع درجات 55% من نتيجة الثانوية العامة 2021.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل تقديم طلاب الثانوية العامة لكلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى، التي تقبل أقل مجموع من نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك في ظل إعلان الكلية عن استمرار فتح باب القبول لدفعة سبتمبر 2021.

تفاصيل الدراسة في كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى

ووفقاً لما أعلنته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في الإسكندرية، تم انشاء كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى التي تقبل الحاصلين على الدرجات الأقل في نتيجة الثانوية العامة، لما لها من أهمية قصوى فى مجال صناعة الثروة السمكية وأساليب الصيد الحديثة.

وأوضحت إدارة الأكاديمية لـ«الوطن»، أن الكلية تهدف إلى إعداد وتأهيل وتدريب كوادر سفن الصيد الحديثة المجهزة بأحدث وسائل تكنولوجيا الملاحة والصيد والعمل فى مجالات البحث العلمى وتطوير صناعة المصايد والاستزراع المائي، وبما يتوافق مع الاتجاهات العالمية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة بعد التوسع فى إنشاء المزارع السمكية.

شهادات التخرج لكلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى

وأكدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في الإسكندرية، أن جميع التخصصات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات و هيئة السلامة البحرية المصرية، لافتة إلى أن خريجي الكلية يحصلون على بكالوريوس تكنولوجيا المصايد، وبكالوريوس تكنولوجيا الاستزراع المائى.

تفاصيل الدراسة ومصاريف كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى

وأوضحت كلية تكنولوجيا المصايد والإستزراع المائي، إن مدة الدراسة بها تتم عبر 8 فصول دراسية بواقع 4 سنوات، وعن مصاريف الكلية فقد تم تقسيمها وفقا لفئات طبقاً لمجموع الثانوية العامة 2021، من خلال فئة «أ»، تدفع 2965 دولارا للمصريين و3250 دولار لغير المصريين، وفئة «ب» تدفع 3155 دولارا للمصريين و3440 دولارا لغير المصريين،، وفئة «ج»، تدفع 3345 دولارا للمصريين و3630 دولارا لغير المصريين.

وبيّنت الإدارة أن الطلبة المصريين الحاصلين على الشهادة الثانوية من مصر يمكنهم سداد الرسوم الدراسية طبقأً لسعر الدولار المحدد من الأكاديمية وهو 13.45 جنيه مصرى.