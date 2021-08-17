قائمة الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية

ينتظر طلاب الثانوية العامة ظهور النتيجة في ترقب وقلق، عقب المؤتمر الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجريدة «الوطن» أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها لطلاب الثانوية العامة، نستعرض الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب من جميع الشعب العلمية والأدبية وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق على النحو التالي:

الكليات الجامعية التي تقبل طلاب من جميع الشعب العلمية والأدبية

اختلفت الكليات التي تقبل طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية في جامعات القاهرة، الإسكندرية، مطروح، عين شمس، أسيوط، الوادي الجديد، طنطا، المنصورة، الزقازيق، حلوان، المنيا، المنوفية، قناة السويس، العريش، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، بنها، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، سوهاج، بورسعيد، دمنهور، السويس، السادات، دمياط، على النحو التالي:

الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التربية والتعليم

تختلف الكليات التكنولوجية التي تقبل الكليات من مختلف الشعب في المطرية وقويسنا والمحلة والإسكندرية وبورسعيد وجنوب الوادي وغيرها، وذلك على النحو التالي:

معاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية والأدبية

وتمثلت المعاهد التي تقبل طلاب الشعبة العلمية والأدبية في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببور سعيد، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة 6 أكتوبر، المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة، معهد أكتوبر العالي للاقتصاد، المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة 6 أكتوبر، المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة، وغيرها، على النحو التالي:

ويمكنك الاطلاع على باقي المعاهد من هنـــــــا.