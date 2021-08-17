عبدالغفار: إضافة 80 مؤسسة آخر 7 سنوات.. أكتر من اللي اتعمل في 50 سنة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ الأعوام السبعة الماضية شهدت إضافة أكثر من 80 مؤسسة تعليمية انتهت أعمالها الإنشائية في بعضها، وجار الانتهاء من أعمالها في بعضها الآخر، وهو رقم يفوق ما تمّ إنجازه على مدار أكثر من 50 عامًا.

وأضاف عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم: «نسعى إلى إضافة شرايين جديدة لأبنائنا في التعليم الفني، وكل ذلك لكي نضيف أماكن متاحة للخريجين، وحتى نضيف تخصصات جديدة للطلاب».

وتابع وزير التعليم العالي، أنَّ هناك نحو 500 كلية ومعهد في الجامعات الحكومية المصرية، كما جرى إضافة أكثر من 450 برنامجًا في السنوات السبع الماضية، إلى جانب إضافة 26 جامعة خاصة بـ260 كلية وبرنامج.