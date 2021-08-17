عبدالغفار: أتوقع انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لأكثر من 10%

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق شهد انخفاضا كبيرا، وهو ما يؤدي لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات بشكل عام، ما بين 7 إلى 10% عن العام الماضي، وهناك بعض الكليات ستصل نسبة الانخفاض بها لأكثر من 10%.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل، اليوم، أنّ اليوم هو يوم تاريخي لأنه منذ 20 عاما لم نر منحنى التقييم وصل لهذه الأرقام: «طالما المنحنى اتظبط يبقى التقييم اتظبط، وبالتالي تنافس الطلاب مع بعضهم على أماكن محددة، وتقوم الدولة بزيادة تلك الأماكن على مدار 7 سنوات».