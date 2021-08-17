إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالساحل الشمالي

أُصيب 5 مواطنين بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، في حادثي تصادم على طريق «مطروح - الإسكندرية»، في الساحل الشمالي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

نقل 3 مصابين لمستشفى الحمام

واستقبل مستشفى الحمام المركزي مصابي حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف على طريق الساحل الشمالي أمام قرية الرواد السياحية 3 وتبين أن المصابين هم: «طارق حمدى عثمان المتولي، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والصدر والحالة العامة متوسطة، وأحمد مكرم أبو المعاطى جمعه، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم والحالة العامه متوسطة، وأحمد محمد محمد أبوخاطر، 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم والحالة العامة متوسطة، وجارى عمل الفحوصات اللازمه للمصابين.

نقل مصابين إلى مستشفى العلمين

كما استقبل مستشفى العلمين النموذجي، مصابي حادث تصادم سيارتين نقل في الكيلو 55، اتجاه القاهرة، وتبين أن المصابين هم «فريد السيد عواد، 46 سنة، مصاب باشتباه كسر في الزراع الأيمن والفخذ الأيمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد جمال عبدالغفار، 49 سنة، مصاب باشتباه كسر في الفقرات العنقية والضلوع وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم»، وجارى إستكمال الفحوصات والتحاليل الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم.