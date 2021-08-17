الثانية علمي علوم: بكيت من الفرحة والامتحانات كانت مزيج «سهل وصعب»

بسعادة غامرة، أكدت إيمان سعيد يونس عبدالرحيم، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، شعبة علمي علوم، بمجموع درجات 403، على أنها بكت من الفرحة بمجرد رؤية اسمها في قائمة أوائل الثانوية العامة في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، لافتة أنها كانت تذاكر ما يقرب من 16 ساعة مع تخلل هذا الوقت الصلاة والأكل، قائلة: «مش قادرة أتكلم من فرحتي».

وأضافت إيمان الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، أنها تنوي الالتحاق بكلية الطب أو طب الأسنان، مؤكدة على أن حلمها من الصغر أن تصبح طبيبة، مشيرة إلى أنها كانت متوترة في البداية من نظام الامتحانات، مشيرة إلى أن الامتحانات كانت مزيج ما بين السهل والصعب، إلا أن النتيجة النهائية أنصفتها.

إيمان: بابا وماما صرخا من الفرحة بعد إعلان نتيجة الأوائل

وتابعت: «بابا وماما صرخا من الفرحة بعد إعلان نتيجة الأوائل». وأوضح الدكتور «طارق شوقي» خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أنّ نسبة النجاح 74%، مؤكدا على أن هناك تغير كبير في الشكل الخاص بتوزيع الدرجات، قائلا: «مش عاوزين أي حد وهو بيشوف نتيجته يفتكر الأرقام القديمة، لأننا مش بنقارن بيها دلوقتي».

وتنشر «الوطن»، بعد قليل، نتيجة الثانوية العامة2021، بعد أن اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، قائلا: «نسبة نجاح 70% أو 65% في نتيجة الثانوية العامة حاجة كويسة جدا في النتيجة الجديدة».

وأكد على أن المجموع الكلي يبلغ 410 درجات، وعدد كبير من الطلاب حصلوا على 275 درجة على مستوى الدفعة في الشعبتين العلمية والأدبية، وضحا أن عدد المقاعد في الجامعات المتاحة للطلاب أكبر من العام الماضي، وتوزيع الدرجات العالية أقل بكثير مما مضى.