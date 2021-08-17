أحمد طارق الثالث على الثانوية: التعليم أون لاين اختصر الجهد والوقت

قال أحمد طارق عبدالظاهر قرقور، الثالث مكرر على الثانوية العامة شعبة علمى علوم، إنه كان يأمل أن يكون ضمن أوائل الثانوية العامة هذا العام، مضيفا فى أول تصريح لـ«الوطن»، أنه رغم ذلك لم يعتمد على عدد ساعات طويلة للمذاكرة كل يوم، بل كان يعتمد على التركيز الشديد أثناء قيامه بالمذاكرة.

الاختيار بين الكليات بعد ظهور التنسيق

وأوضح «أحمد»، أنه سينتظر نتيجة التنسيق لتحديد الكلية التى سيلتحق بها هذا العام، موضحا أنه رغم أن والدته أستاذ طب نفسى بجامعة الإسكندرية، ووالده دكتورا بذات الجامعة، إلا أنه حتى الآن لم يستقر على الكلية التى سيلتحق بها.

أسرتى كان لها دورا كبيرا فى تفوقى

وأشار الطالب إلى أن والدته ووالده وجدته وخالته، كان لهم دورا كبيرا فى النتيجة التى حققها هذا العام، حيث وفرت له الأسرة الأجواء المناسبة للمذاكرة والتركيز، موضحا أنه رغم أجواء كورونا وعدم وجود مدارس أو سناتر للدروس الخصوصية، إلا أن التعليم «أون لاين»، عالج تلك المشكلة بصورة كبيرة، موضحا أنه رغم حداثة التعليم «أون لاين»، إلا أن وجود مدرس يشرح للطالب مباشرة أفيد فى التعلم والتحصيل.

وعن نظام الثانوية العامة الجديد الذى تم تطبيقه للمرة الأولى هذا العام، أكد الطالب الثالث على الثانوية العامة هذا العام، أن تطبيق هذا النظام كان مفاجئا، وكان التمهيدى به قليل، إلا أنها البداية مضيفا «أعتقد أنه فى السنوات المقبلة ومع زيادة التطبيق ستكون النتائج أفضل».

أشجع الزمالك وأتمنى فوزه بالدورى

وأشار أنه رغم مذاكرته، إلا أنه كان حريصا على متابعة مباريات نادى الزمالك الذى يعشقه، متمنيا أن يحرز بطولة الدورى هذا العام وأن يفوز في مباراة وادى دجلة المقرر إقامتها اليوم.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قد أعلن اليوم نتيجة الثانوية العامة بنظامها الجديد والذى شهد تراجع معدلات المجاميع المرتفعة للطلاب للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، كما أظهرت النتيجة احتلال البنات لغالبية المراكز الـ 10 الأولى على الجمهورية بشعبة العلمى علوم.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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