الثاني علمي علوم في الثانوية العامة 2021: «كنت بذاكر 6 ساعات يوميا»

تمكن الطالب مصطفي حسين، أحد أبناء مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض، وابن محافظة قنا، من حصد المركز الثاني مكرر في أوائل الثانوية العامة2021 على مستوى الجمهورية، الشعبة علمي علوم، بحصوله على مجموع 403 من 410 درجات.

وقال الطالب «أشكر الله أولا ثم أسرتي على ما قدموه لي، حاولت كثيرا التماشي مع النظام الجديد للثانوية العامة، كنت أذاكر دروسي أولا بأول ما بين 5 إلى 6 ساعات يوميا».

وأضاف: «لقيت صعوبة في مادتي العربي والأحياء، إلا أن الله كرمني بصفة عامة في النتيجة».

إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2021

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي جاءت كما يلي:

- بلغت نسب النجاح العام هذا العام 74%.

- نسبة النجاح في العام الدراسي 2016 – 2017 كانت 72%، وهي الدفعة التي شهدت بدء تطبيق «التابلت».

- 74%.. نسبة النجاح في دفعة عام 2017- 2018.

- 87%.. نسبة النجاح العاملة في دفعة 2018- 2019.

نسب النجاح في الشعبتين العلمي والأدبي 2021

- 76%.. نسبة النجاح المئوية لطلاب شعبة علمي علوم.

- 76%.. نسبة النجاح لطلاب شعبة علمي رياضة.

- 76%.. نسبة النجاح لطلاب الشعبة العلمية.

- 70%.. نسبة النجاح لطلاب الشعبة الأدبية هذا العام 70%

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر «الوطن»، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتكون بعدها النتيجة متاحة لجميع الطلاب، حيث قدّم «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، مجانًا وحصريًا قبل أي مكان آخر، عبر موقعها الإلكتروني.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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