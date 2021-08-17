الرابع مكرر علمي رياضة: كنت بذاكر 8 ساعات وسألتحق بالحربية أو الهندسة

عمت الفرحة منزل الطالب أحمد حسام محمد عطية فرج، الحاصل على المركز الرابع مكرر، شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة 2021، وانطلقت الزغاريد بعدما شاهد اسمه وصورته في مؤتمر وزير التربية والتعليم الخاص بإعلان النتيجة، «سجدت شكرا لله، وكنت بدعي وأقول يارب نفسي أكون من الأوائل، واجتهدت وذاكرت»، بحسب تصريحات الطالب لـ «الوطن».

ويقول الطالب، «الصبر والمثابرة والالتزام بالصلوات هم سر تفوقي، كنت بذاكر حوالي 8 ساعات، وكنت باخد مجموعات تقوية في المدرسة وليس دروسا خصوصية، وقولت يارب وربنا استجاب لدعائي، وعلشان أنا علمي رياضة كله متوقف على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وربنا أكرمني وتوقعت أكون من الأوائل وأصبحت».

وتمنى الطالب أن يلتحق بالكلية الحربية: «نفسي أنول خدمة شرف الوطن، عندي أخ واحد أصغر مني بـ3 سنوات، ونفسي أدخل حربية وهاقدم، وإن لم أوفق سألتحق بالهندسة».

وأضاف والد الطالب الذي يعمل موظفا بالأوقاف، أنه سعيد بتفوق نجله: «أحمد ملتزم وكنت دايما أقوله ذاكر يقولي بجتهد وربنا مش هيخذلني، والحمدلله الفرحة مش سيعانا كلنا».

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر وزارة التربية والتعليم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث رصد المؤتمر مخرجات التعلم في النظام الجديد.

ووفقا لإعلان وزير التربية والتعليم، حصلت الطالبة آية محمد علي سليمان حمودة، من كفر الشيخ، على المركز الثالث بمجموع 402 درجة من 410 درجات، ولم يحصل طالب على الدرجة النهائية، مشيرا إلى أن نسبة النجاح لم تتعد الـ74%، موضحا أن التنسيق هذا العام سينخفض بشكل كبير، وفقا لأعداد الكليات الموجودة.