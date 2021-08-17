ظهرت الآن بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الوطن

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر «الوطن» منذ قليل، وذلك بعد انتهاء مؤتمر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أعلن خلاله كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة، ويمكن لكل الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة الآن.

ظهرت الآن.. خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الوطن بالاسم ورقم الجلوس

ويستطيع الآن جميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال الدخول عبر رابط نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع «الوطن»، ثم وضع رقم جلوس الطالب، والضغط على زر «النتيجة»، وسيتم على الفور ظهور المجموع الكلي للطالب، بالإضافة إلى النسبة المئوية.

وزير التربية والتعليم يكشف تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021 وإعلان الأوائل

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جميع التفاصيل حول نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث اعتمد النتيجة بشكل رسمي كما أعلن عن أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى جميع أنحاء الجمهورية بالشعبتين الأدبية والعلمية، حيث تصدر 47 طالب قائمة الأوائل، كما كشف أيضًا «شوقي» عن نسب النجاح في الشعب المختلفة بنتيجة الثانوية العامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2021 للعام الدراسي الحالي لطلاب الشعبة العلمية وصلت إلى 76%، أما نسبة النجاح في النتيجة لطلاب الشعبة الأدبية وصلت إلى نسبة 70%، موضحًا أن النسبة العامة للنجاح الخاصة بجميع الطلاب وصلت إلى نسبة 74%.

وزير التعليم العالي يكشف مؤشرات التنسيق وتفاصيل المرحلة الأولى

وحضر أيضا المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2021 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكشف «عبد الغفار» عن جميع المؤشرات الأولية المتعلقة بالتنسيق في مختلف الجامعات والمعاهد.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا