الثاني مكرر بأوائل الثانوية العامة علمي رياضة: «النظام الحديث أفضل»

أكد الطالب «محمود أيمن السنطاوي»، الحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية، في القسم العلمي شعبة الرياضة، بمجموع 98.3%، من مدرسة «الأحمدية» الثانوية بطنطا، في محافظة الغربية، أنه حقق حلمه في الالتحاق بكلية هندسة البرمجيات، حيث أنه يعشق الكمبيوتر والبرمجيات.

النظام الحديث للثانوية أفضل من القديم

وأوضح صاحب المركز الثاني على القسم العلمي رياضة أنه كان يذاكر دروسه أولاً بأول، وقام بحل كافة نماذج الامتحانات الموجودة على منصة الوزارة وفيديوهات اليوتيوب، واعتبر أن النظام الحديث في الثانوية العامة أفضل من النظام القديم، خاصةً أنه يعتمد على الفهم والابتكار وربط المناهج ببعضها، على عكس النظام القديم الذي كان يعتمد على الحفظ والتلقين.

«السنطاوي»: «دعم أسرتي سبب تفوقي»

وأكد الطالب «محمود السنطاوي»، الثاني مكرر على الجمهورية علمي رياضة، في الثانوية العامة أنه لم يكن يتوقع حصوله على هذا المجموع، أو يكون من ضمن أوائل الجمهورية، قائلاً: «مكنتش متوقع إني أكون الثاني على مستوى الجمهورية»، مشيراً إلى أن والديه ساعداه كثيراً في المذاكرة وحصوله على المركز الثاني مكرر عملي رياضة على مستوى الجمهورية، معرباً عن سعادته بتحقيق حلمهم، ورسم البسمة والفرحة على وجوههم.

ومن جانبها، عبرت والدة صاحب المركز الثاني مكرر عملي رياضة على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، عن سعادتها بتحقيق ابنها هذا المركز، وقالت: «كنت متوقعه لابني محمود الحصول على الدرجات النهائية، لكنه فاجأنا كلنا بحصوله على المركز الثاني مكرر».

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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