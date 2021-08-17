«عهد» أولى الجمهورية علمي رياضة: «حققت أمنية أبويا قبل وفاته»

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية حالة من البهجه والسعادة، ارتسمت على وجوه أفراد أسرة الطالبة «عهد مصطفى السيد الشرقاوي»، لحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، ضمن أوائل الثانوية العامة، التي أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على مستوى الجمهورية.

تحدثت «عهد» لـ«الوطن» قائلةً إنها علمت بخبر نجاحها وتفوقها ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، من خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم.

الطالبة الأولى: «بكيت لفراق أبويا وتذكرت وصيته لي»

وتابعت الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية بقولها: «بكيت لفراق أبويا رحمة الله عليه، وتذكرت وصيته لي بأن أكون متفوقة في دراستي، وقبلت يد والدتي»، وأكدت أنها كانت تتمنى وجود والدها معهم حتى يشاركهم الفرحة وهذا النجاح الكبير، حيث أنه كان الحافز والدافع الرئيسي لتحقيق تفوقها الدراسي، وإصرارها على التمييز طوال أيام الدراسة.

أسرار التفوق: تنظيم وقت المذاكرة ومراجعة الدروس

وكشفت الطالبة المتفوقة عن أن سر تفوقها العلمي له عدة أسباب، أهمها تنظيم وقت المذاكرة، ومراجعة الدروس، والبعد عن الضغوط النفسية، مشيرةً إلى أنها كانت تصلي صلاة الفجر ثم تبدأ المذاكرة، قبل الذهاب إلى الدروس الخصوصية، كما أشارت إلى أنها كانت تداوم على حفظ القرأن الكريم.

«عهد»: «توقعت تفوقي ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية»

وتابعت الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية، علمي رياضة، أنها كانت تتوقع تفوقها وأن تكون ضمن العشرة الأوائل، لاجتهادها طوال السنة، والالتزام بمواعيد محددة للمذاكرة، كما أنها كانت ضمن المتفوقين في جميع المراحل الدراسية، وحصلت على شهادات تقدير، واختتم حديثها لـ«الوطن» بقولها إنها تحلم بالالتحاق بكلية تستطيع من خلالها مساعدة أهل بلدها.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا