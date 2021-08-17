العرض العالمي الأول للفيلم العراقي «كلشي ماكو» في مهرجان «سراييفو»

يشهد الفيلم الروائي كلشي ماكو للمخرجة ميسون الباجه جي، عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة 27 من مهرجان سراييفو السينمائي بالبوسنة والهرسك، وذلك ضمن قسم Dealing with the Past الذي يقام بدعم من منظمة روبرت بوش ستيفتونغ الألمانية، ويُقام العرض يوم الخميس 19 أغسطس في تمام الساعة السادسة مساء.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في خلفية أعمال العنف الطائفي في الأسبوع الأخير من عام 2006، بين الكريسماس وعيد الأضحى، ويروي قصص سكان العاصمة العراقية بغداد حيث يحاولون أن يعيشوا حياتهم اليومية على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع التي تعرضهم للمخاطر.

وفي قلب الأحداث يروي الفيلم قصة سارة، كاتبة وأم عزباء، التي فقدت رغبتها في الكتابة نتيجة لأعمال العنف الصامتة، قبل انطلاق العام الجديد بفترة وجيزة، وفي أعقاب بعد الأحداث المفاجئة، تتحصن سارة وجيرانها من المستقبل المجهول بينما يحاولون تشكيل شعور واهٍ بالأمل.

معلومات عن فيلم «كلشي ماكو»

«كلشي ماكو» من إخراج ميسون الباجه جي، وشاركتها التأليف دكتورة إرادة الجبوري، وبطولة دارينا الجندي، زينب الغنيمي، أميد هاشمي، وميريام عبّاس، وتصوير جوناثان بلوم، وإنتاج Oxymoron Films (بريطانيا) و Linked Productions (الكويت) ويشارك في الإنتاج Les Contes Modernes (فرنسا)، و Neue Mediopolis Filmproduktion (ألمانيا)، وتتولي MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.