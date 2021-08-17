محافظ المنيا لـ«مريم» رابع الجمهورية رياضة: «فخورين بيكي»

قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التهنئة للطالبة «مريم جرجس مجيد»، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، بعد حصولها على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، القسم العلمي شعبة الرياضة، بمجموع 400 درجة، بالمدرسة الرسمية المشتركة للغات.

وأعرب محافظ المنيا، خلال اتصال تليفوني أجراه مع الطالبة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن فخره بالنموذج المشرف الذي قدمته الطالبة «مريم»، متمنيآ لها المزيد من التوفيق والتميز في مستقبلها الدراسي والعملي.

كما وجه محافظ المنيا الشكر والتحية إلى أسرة الطالبة، مؤكداً على أهمية تكامل جميع الأدوار من طلاب وأسرة ومدرسة ومعلمين، لتحقيق التطوير الذي ننشده للعملية التعليمية، وتنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن ورفعته.

وعبرت الطالبة «مريم»، الحاصلة على المركز الرابع مكرر، عن فرحتها الشديدة بتفوقها، حيث أنها الطالبة الوحيدة من أبناء محافظة المنيا، التي جاءت ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وقالت «مريم» إنها لم تكن تحسب عدد ساعات المذاكرة، وأكدت أن أسرتها بذلت مجهوداً كبيراً معها خلال العام الدراسي، وأنها كانت تحصل على دروسها «أون لاين»، ودائماً تقتدي في الجد والإخلاص في العمل بوالدها الدكتور «جرجس»، الذي يعمل طبيب قلب وأوعية دموية بمستشفى المنيا العام، ووالدتها الدكتورة «داليا»، صيدلانية بمستشفى النساء والتوليد بجامعة المنيا.

وأضافت «مريم» أن لديها شقيقة واحدة، هي «ميريل»، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتعلمت منها أن المذاكرة والاجتهاد أمانة، لذا كانت تتمني أن تكون بين أوائل الثانوية العامة، وشعرت بفرحة كبيرة لتفوقها وحصولها على المركز الرابع.

وبالنسبة لنظام الثانوية العامة الجديد، أكدت الطالبة الحاصلة على المركز الرابع، أنه يعتمد على الفهم وليس الحفظ، وهو أمر لم يعتاد عليه الطلاب من قبل، ووجهت رسالة لكل الطلاب المقبلين على امتحانات الثانوية العامة بأن يجتهدوا ولايخافوا من النظام الجديد.

واختتمت «مريم» بقولها إنها قررت اختيار شعبة العلمي رياضة بمحض إرادتها، دون أي تدخل من أسرتها، وأنها ترغب في الالتحاق بكلية الهندسة، خاصةً وأنها تضم تخصصات كثيرة وهامة.

ومن جانبه، قال والد «مريم» إنه سمع بخبر حصول ابنته على المركز الرابع، أثناء تواجده داخل مكتبه بمستشفى المنيا العام، ولم يستوعب الخبر في وقته، حتي أنه أغلق الباب على نفسه لمدة ربع ساعة، ثم انهالت عليه المكالمات التليفونية للتهنئة بتفوق ونجاح ابنته «مريم»، منوهاً أنه لم يتدخل في أي شيء بخصوص دراستها، لأنه يثق في قدراتها ورغبتها في تحقيق التفوق والنجاح منذ طفولتها.