ضبط 9632 لم يرتدوا الكمامة.. و210 «شربوا شيشة»

تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 9632 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 210 قضايا في مجال منع تداول الشيشة ، وتحرير 785 مخالفة لقرارات الغلق.

يأتي ذلك في اطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضبوطين وتم عرضهم على النيابة العامة.