بدأ العد التنازلي لتنسيق الثانوية العامة، بعد تخفيض مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد، مما يجعل كثير من طلاب السنوات السابقة يفكرون في التحويل بين الكليات والمعاهد، لذلك يبحث الكثيرون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن شروط التحويل من كلية إلى معهد والأوراق المطلوبة والعكس.

شروط التحويل من كلية إلى معهد والأوراق المطلوبة

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نستعرض شروط التحويل من كلية الى معهد والاوراق المطلوبة، والإجابة على أهم الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين من الطلاب حول خطوات التحويل، وفقًا لموقع تنسيق الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم في السطور التالية.

شروط التحويل من كلية الى معهد

يمكن للطلاب الذين يرغبون في التحويل من كلية إلى معهد، أن يقوموا بالتحويل لنفس التخصص أو حتى تخصص آخر، بالشروط التالية:

- أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه.

- التحويل يتم حسب النسبة المقررة، والطاقة الاستيعابية للمعهد، وللطالب الحاصلين على مجموع أعلى.

- يمكن للطلاب التحويل مرة واحدة فقط خلال العام.

الاوراق المطلوبة للتحويل من كلية الى معهد

وحتى يتمكن الطالب من التحويل من كلية إلى معهد يجب أن يستوفي بعض المستندات والتي تتلخص في الآتي:

- صورة المؤهل الدراسي

- بيان حالة من الكلية المحول منها

- صورة شهادة الميلاد

- عدد 6 صورة شخصية 4*6

- صورة البطاقة الشخصية للطالب

- يقوم الطالب بشراء ملف الالتحاق وملء طلب التحويل للمعهد

- كتابة إقرار مستجد.

التحويل من معهد خاص إلى كلية حكومية

ينقسم التحويل من معهد خاص إلى كلية حكومية إلى نوعين، الأول التحويل المناظر وغير المناظر، ويشترط في كلا الحالتين لقبول التحويل الآتي:

- لا بد أن يكون التحويل في النظاق الجغرافي للجامعة.

- الأولوية للطلاب الأعلى في المجموع، وبحد أقصى يتم تحديده بواسطة مجلس الجامعة، حيث يتم وضع عدد الطلاب في كل فرقة دراسية في الاعتبار.

- يجب أن يكون الطالب ناجحًا ومنقولا للفرقة التالية في المعهد المحول منه.

- لا يقبل الطالب المحول من معهد خاص إلى كلية حكومية للإقامة في المدن الجامعية طوال سنوات الدراسة.

- مراعاة الشروط الداخلية للكليات عن التحويل من معهد خاص إلى كلية حكومية.

هل يمكن التحويل من معهد خاص إلى كلية خاصة؟

نعم، يمكن التحويل من معهد خاص إلى كلية خاصة، بشرط أن يكون الطالب قد حصل على الحد الأدنى لمجموع الذي وضعته الكلية الخاصة.