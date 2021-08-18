مقارنة بين تنسيق الثانوية في 2020 و2021: من 97.6% إلى 88.4% لعلمي علوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات، وذلك بعد أن كشف وزارة التربية والتعليم عن نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021، ونسبة النجاح لمختلف الشعب الدراسية، التي بلغت حوالي 74%، ووفقا لشرائح المجاميع المعلنة من قبل التعليم العالي بالنسبة للحد الأدنى المعلن لتنسيق المرحل الأولى 2021، تستعرض «الوطن» في تقريرها التالي مقارنة بين تنسيق الثانوية العامة هذ العام 2021 وتنسيق العام الماضي 2020 فيما يتعلق بتنسيق المرحلة الأولى.

مقارنة بين تنسيق الثانوية العامة 2021 والعام الماضي

** تنسيق المرحلة الأولى 2020

بلغ عدد الطلاب المقيدين بالمرحلة الأولى لتنسيق 2020، نحو 149685 ألف طالب وطالبة، وبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى شعبة «علمي علوم» 400 درجة فأكثر، بنسبة 97.60%، والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2020 شعبة «علمي رياضة» 387 درجة فأكثر، بنسبة 94.40%، والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2020 «شعبة أدبي» 237.5 درجة، بنسبة 79.90%.

** تنسيق المرحل الأولى 2021

بلغ عدد الطلاب المقيدين بالمرحلة الأولى 118280 طالبا بمختلف الشعب، وبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2021 لشعبة علمي علوم 362.5 درجة بنسبة 88.41% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 22954، والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى «الشعبة الهندسية» هو 328 درجة بنسبة 80.00%، ويبلغ عدد طلابها 16293، والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى «الشعبة الأدبية» هو 269.5 درجة، بنسبة 65.73%، ويبلغ عدد طلابها 79033.

وأكد السيد عطار، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف على التنسيق، أن مكاتب التنسيق الإلكتروني المختلفة، الموجودة على مستوى الجامعات المصرية، جرى تجهيزها لاستكمال أعمال تنسيق الكليات، والبدء في تسجيل الرغبات 2021 لتنسيق المرحل الأولى لمختلف الشعب، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وإجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعة والمكان المخصصة للتنسيق.