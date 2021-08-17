«مرآة وراديو» أدوات «الحاجة فوزية» لمحو الأمية بعد حرمان الدراسة: «الفضل لودني»

منعتها الحياة من تحقيق أحلام الطفولة في حينها؛ فأبت إلا أن تحققها، وإن كانت في سنوات الكهولة، وقفت العادات في وجهها، وحرمتها من التعلم بصورة طبيعية، إلا أن والدها الذي شعر تجاهها بالذنب، قرر أن يعوض ذلك بما تيسر له من أدوات، فتابع أحد برامج الإذاعة في الستينيات، ووجد فيه ضالته وضالة ابنته.

حاربت السيدة السبعينية فوزية أحمد الصغير، ابنة قرية حجازة بقنا، من أجل أن تنال فرصة التعلم، فكانت كغيرها من بنات جيلها في فترة الخمسينيات والستينيات، تعاني من قلة فرصها في التعلم، «أنا مواليد الخمسينيات، وفضلنا لحد السبعينيات كان نادرا لما كان فيه بنت بتروح المدرسة تتعلم».

لكنها حين وصلت إلى سن 12 عاما، شعرت برغبة ملحة في التعلم، تسعى لأن تمحو الجهل من عقلها، فتوجهت لوالدها، الذي كان يتمنى مساعدتها، لكنه متمسك بتقاليد قريته ومسقط رأسه، لكنه ساعدها عن طريق آخر، فاشترى لها راديو تستمع فيه لبرامج محو الأمية، ليلبي طلبها «ماكنش فيه فلوس وباع معزة بـ3 جنيه عشان يجيبهولي».

فوزية: استخدمت المرآة للتأكد من مخارج الحروف الصحيحة

مرآة.. وصوت خافت يأتي من بعيد يهب لها الحياة، كانت هذه هي الطريقة المتاحة أمامها، لكي تتعلم القراءة والكتابة والنطق الصحيح، مرآة تحرك شفتيها أمامها، وأذن واعية تسمع ما يقال عبر الإذاعة، استغرقت أعواما تتعلم، وأحستَِ بنعمة هذا التعلم بعد أن جاوزت السبعين من عمرها، فلا أحد يقرأ لها بل تقرأ لنفسها.

لأعوام واظبت «فوزية» على الاستماع للبرنامج، فكانت تعد أدواتها منذ العصر، تحضر لمبة الجاز بجانبها، تمسك بالمرآة وتحاول تقليد نطق الأحرف وحركة الفم وحسبما كان يصف البرنامج، «كان بيشرح ويقول الألف كوز الذرة، الباء تحتها نقطة والتاء فوقها نقطتين»، لتتخيل كل ذلك محاولة تقليد ذلك في كتابتها.

استكملت المسيرة مع أبنائها فتتعلم معهم ما يدرسونه في المدرسة

حب العلم والتعلم دفعها إلى تعليم أبنائها، كي لا يواجهوا ما واجهته من آلام الزمن ومرارة الجهل، استغلت فيها تعلم ابنائها في المدرسة، وكانت تتعلم معهم وخلال مذاكرتهم، حتى أصبحت الآن بعد تجاوزها 72 عاما، لديها القدرة على القراءة والكتابة دون الاستعانة بمعلم أو درس خصوصي، «الحمد لله علمت أولادي لحد مرحلة الجامعة بنتي مدرسة وابني خريج خدمة اجتماعية».

بعد رحلتها التعليمية تسعى لمساعدة كل من يطلب منها العون في التعلم، أو النصح ممن يعتقد أن قطار التعليم قد فاته، لتحكي له تجربتها في التعلم بنفسها، وتشجعه على تحقيق هدفه.