عدد كليات الصيدلة في مصر 2021.. الحكومية والخاصة والأزهرية

تعد كلية الصيدلة، أحد أبزر الكليات التي يسعى أصحاب الثانوية العامة للالتحاق بها، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة مباشرة، ويصل عدد كليات الصيدلة في مصر 2021 إلى نحو 43 كلية تقريبا تنتشر في الجامعات المصرية المختلفة، ويلتحق بها الطلاب من أصحاب المجموع الأعلى بشعبة العلمي علوم في المرحلة الأولى، ممن لم يتمكنوا من دخول كليات الطب أو كليات طب الأسنان.

ويتوزع عدد كليات الصيدلة في مصر 2021 الـ43 كلية بين 22 كلية، تابعة للجامعات الحكومية، و3 كليات صيدلة تابعة لجامعة الأزهر، بينما كان نصيب القطاع الخاص نحو 21 كلية صيدلة.

عدد كليات الصيدلة في مصر 2021 في الجامعات الحكومية

ويصل عدد كليات الصيدلة في مصر 2021 التابعة للدولة إلى 22 كلية حكومية ومن أبزر كليات الصيدلة في مصر 2021 كليات صيدلة القاهرة والمنوفية وجنوب الوادي والفيوم وسوهاج ودمنهور وطنطا والمنصورة ومدينة السادات.

وبين كليات الصيدلة في مصر2021 أيضا هناك صيدلة الزقازيق والمنيا وحلوان وبني سويف وصيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ، وصيدلة قناة السويس بالإسماعيلية والإسكندرية وبورسعيد وعين شمس وأسيوط.

وجاء تنسيق الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 2021 في العام الماضي بواقع 402 درجة وبنسبة 98.0.4% في كليات صيدلة أسيوط وعين شمس وبورسعيد والإسكندرية والقاهرة وكفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف وحلوان، بينما جاءت أعلى الكليات في الحد الأدنى بالقبول بكليات الصيدلة العام الماضي بكليات جنوب الوادي والمنوفية والفيوم بـ403 درجة وبنسبة 98.29%.

عدد كليات الصيدلة في مصر 2021 في الجامعات الخاصة

يصل عدد كليات الصيدلة في مصر 2021 الخاصة إلى نحو 21 كلية صيدلة الخاصة، مثل كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية وكلية الصيدلة بجامعة 6 أكتوبر للعلوم والآداب، وكلية صيدلة جامعة مصر الدولية وكلية صيدلة جامعة سيناء- القنطرة، وكلية صيدلة جامعة سيناء فرع العريش، بالإضافة إلى كلية صيدلة الجامعة الروسية وكلية صيدلة جامعة النهضة.