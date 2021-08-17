تستقبل 4 جامعات أهلية الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، إذ تقبل كل من جامعات«الجلالة، الملك سلمان، المنصورة الجديدة، والعلمين الدولية الأهلية الجديد»، طلاب شهادات «الثانوية العامة، المعادلة المصرية أو العربية أو الأجنبية» سواء للطلاب المصريين أو الأجانب، فضلا عن السماح للحاصلين على هذه الشهادات من العام الماضي بالتقدم للجامعة، حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي.

وتوضح «الوطن» خطوات التقديم للجامعات الأهلية في مصر 2021 بالخطوات التفصيلية.

- يمكن للوافدين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو المعادلة منذ 5 سنوات كحد أقصى، التقدم للجامعات الأهلية في مصر، وذلك من خلال إدارة الوافدين.

- تقبل جامعة الملك سلمان الدولية الطلاب الحاصلين على الدبلومات في أي من التخصصات الآتية «تمريض، صناعات تكنولوجية، ضيافة، زراعة، سياحة».

خطوات التقديم للجامعات الأهلية في مصر 2021

- التسجيل يكون إلكترونيًا عن طريقة أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.

- في حالة التسجيل المبكر لأي من الجامعات الأهلية، يجب تحديث ومراجعة البيانات واستكمال الناقص منها، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني في خانة «اسم المستخدم» والرقم القومي عند «كلمة المرور»، واختيار كلمة سر جديدة، مع التأكيد على سريان البريد الإلكتروني قبل التسجيله به.

- يمكن للطلاب المسجلين في أي وقت تحديث بياناتهم، وتعديل الرغبات، ولكن قبل موعد انتهاء التسجيل، والذي يعلن عنه في وقته.

- لا يمكن التكرار في البريد الإلكتروني وكذلك الرقم القومي في البيانات المطلوبة للتسجيل، لاختلافها لدى كل طالب عن الآخر، مع التأكد من أن لغة لوحة المفاتيح «الإنجليزية».

- المسؤولية الكاملة في تسجيل البيانات وصحتها ودقتها ترجع للطالب نفسه، لذلك يجب التأكد من صحة الاسم والرقم القومي كما هم في شهادة الميلاد، حتى لا يتعرض الطالب للمحاسبة القانونية في حالة إرساله بيانات خاطئة.

- للطالب الحق في التسجيل لـ20 رغبة، وكل منهم محدد باسم الجامعة والبرنامج.