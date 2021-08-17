لأول مرة منذ سنوات تنخفض الحدود الدنيا للقبول بالجامعات والكليات الحكومية المصرية في تنسيق الثانوية 2021، مما يفتح الباب أمام كثير من طلاب الأزهر للتحويل إلى كليات وزارة التربية والتعليم، وفما يلي شروط التحويل من كلية أزهرية إلى عام والأوراق المطلوبة والكليات المتاحة للتحويل.

شروط التحويل من كلية أزهرية إلى عام والأوراق المطلوبة

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، شروط التحويل من كلية أزهرية إلى عام والأوراق المطلوبة والكليات المتاحة للتحويل، وذلك في السطور التالية:

شروط التحويل من كلية أزهرية إلى عام

يمكن لطلاب الكليات الأزهرية التحويل إلى كليات حكومية عامة، خلال الفترة التي تقوم خلالها جامعة الأزهر بفتح باب التحويلات إلى المعاهد والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي، على أن يتم توافر بعض الشروط على الطلاب كالآتي:

- أن توافق الكليات الأزهرية التي يدرس بها الطالب على قبول التحويل، قبل سحب الملف.

- نقل قيد الطالب يكون لكلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية للطالب أو الطالبة.

- يجب أن يكون الطالب مستوفيا للحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي تقبل به الكلية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

- لا يوجد مانع من تحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين المقيدين بكليات الجامعة الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

- لا يمكن تحويل الطلاب الذين مُنحوا فرصا استثنائية للتقدم لأداء الأمتحان من الخارج.

- لا يحق للطالب العدول عن التحويل، أو نقل القيد بعد أن تمت الموافقة عليه واعتماده مهما كانت الأسباب أو المبررات الداعية لذلك.

- التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة أو من شعبة إلى أخرى داخل الكلية مسموح به لمرة واحدة واحدة فقط خلال العام الجامعي الواحد ولا يجوز ذلك بعد انتهاء تلك المواعيد.

الأوراق المطلوبة للتحويل من كلية أزهرية إلى عام

وحتى يتمكن طلاب الجامعات الأزهرية من التحويل إلى كليات وجامعات عامة يجب توفير المستندات الآتية:

- يتوجه الطالب إلى مكتب التنسيق، لإزالة المواد الدينية التي درسها في المرحلة الثانوية، والحصول على المجموع الاعتباري بعد المعادلة.

- خطاب موافقة من الكلية الأزهرية التي ينتسب إليها الطالب.

- في حالة كان الطالب استنفذ مرات الرسوب في كليات الأزهر، فيجب الحصول على مستند يفيد هذا من الكلية.

- ملف الطالب، الذي يشمل شهادة الميلاد، شهادة نتيجة الثانوية الأزهرية، بيان درجات الطالب.

الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2021

- تختلف الكليات المتاحة للتحويل من جامعة إلى أخرى، فتقبل جامعة عين شمس التحويل إلى كليات الآداب والتجارة والحقوق، أما جامعة المنصورة فيقتصر التحويل على كلية التجارة فقط.

- في حالة قبول الطالب في كلية عامة، فإنه يظل مقيدا بنظام الانتساب الموجه حتى الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس.