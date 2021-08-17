خبيرة سياسية: الإنجازات التي تتم مؤخرا تعكس الرغبة في الوصول للجمهورية الجديدة

قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن كافة الإنجازات التي تقوم الدولة بافتتاحها مؤخرا، يعكس وجود الكثير من العمل والعرق من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة وبناء مصر الرقمية وصناعه تنمية شاملة، «الأعظم من كده هو الحديث حول كيفية إدارة الدولة الآن، الابتكار السياسي هو مفتاح الجمهورية المصرية الجديدة».

عثمان: «هندرس مستقبلا كيف صنعت مصر جمهوريتها الجديدة»

وأضافت «عثمان»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن سياسات الدولة وصانع القرار يخوضوا حاليا معركة رائعة، حيث أنه ليس من المبالغة الحديث عن تنمية شاملة تعمل الدولة على تحقيقها عبر انتهاج نموذج تنموي شامل وكامل، «زي ما بندرس في الجامعات دلوقتي أزاي نجحنا في حرب 6 أكتوبر 1973، هندرس برضه مستقبلا كيف صنعت مصر جمهوريتها الجديدة».

عثمان: الجمهورية الجديدة في مصر غير فرنسا

وأوضحت أن تواجد الابتكار في العلوم السياسية هو أمر جيد، وهناك مؤشر خاص بالدولة الابتكارية بدأ في العمل منذ عام 2009، «مصر على أعتاب الربع الأول من الصعود للدولة الابتكارية، والجمهورية الجديدة نشأت في عام 1889 بعد الثورة الفرنسية، وكانت مقوماتها في تلك الآونة لتغيير النظام السياسي، ولكن في مصر فالجمهورية الجديدة قائمة على عدم تغيير النظام السياسي، ولكن من خلال بناء الإنسان».

عثمان: الدولة المصرية تفكر في حقوق الإنسان

وأكدت أن الدولة المصرية ترسخ للمفاهيم الديمقراطية وفقا للبيئة المصرية، حيث أن التحالفات المصرية مع كافة الدول تقوم حاليا على المصالح المشتركة، حيث أن التنمية المستدامه هي التنمية الشاملة في كل المجالات، «مصر تفكر في حقوق الإنسان من خلال حقوق الإنسان المصرية وفق أيكولوجيا جديدة».

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تواجه حاليا حروب الجيل الرابع والخامس، وتستهدف ببساطة عقول جموع المصريين، «بيلعبوا على العقول وليس الأفراد، وبنواجهها دلوقتي من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي».

وتابعت: «نتغلب على التحديات من تخلال التنمية بالمشاركة، وحياة كريمة استهدفت التنمية الشاملة 2030، ومحاربة البيروقراطية يتم من خلال تدريب عقول الموظفين من خلال التحول الرقمي، أو من خلال عملية توعوية شاملة إلى هؤلاء، بخلاف تنمية روح التنمية بالمشاركة».