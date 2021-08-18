ثاني الثانوية من ذوي الهمم: أحلم بدخول طب الزقازيق قسم أطفال

قال حسام محمد النوبي، صاحب المركز الثاني، من ذوي الهمم، بإعاقة في بصره، في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، إنه كان يتوقع الحصول على ترتيب، وكان يأمل بالحصول على المركز الأول لثقته في الله، لافتا إلى أنه منذ بداية شهر أغسطس كان يذاكر الدروس أولا بأول، ثم صمم جداول الدراسة بداية من شهر فبراير في الفصل الثاني لكي ينظم وقته.

الكلية التي يحلم بها

وأضاف «النوبي»، في تصريحات لـ«الوطن» في بث مباشر، أنه كان يذاكر في شهر رمضان بعد صلاة الفجر، لافتا إلى أنه تم حذف مادة الفرنسية له لحالته الخاصة، ولكنه طلب بأن يحصل عليها مرة أخرى لرغبته في الحصول على درجة كبيرة ثم توفى المدرس، إلا أنه لجأ إلى مدرس آخر لكي يفهم المادة، متابعا: «أنا حلمي أخش طب الزقازيق واتخصص إن شاء الله في طب الأطفال، عشان شايف ده مجال كويس».

سبب إعاقته قلم رصاص

وأوضح صاحب المركز الثاني من الحالات الخاصة في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، أن إعاقته السبب فيها طالب زميله وضع القلم الرصاص في عينه مما دفعه لإجراء 27 عملية من بينها عملية خلايا جذعية وليزر، وانتهى الأمر إلى أنه أصبح لا يرى إلا بعين واحدة.

والداته بكت من الفرحة

من جهتها، قالت والدة صاحب المركز الثاني من الحالات الخاصة في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، إنها عرفت نتيجة ابنها خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم الذي أعلن فيه نتائج الأوائل، مشيرة إلى أنها بكت من الفرحة وتوقعت أن يكون من الأوائل لأنه كان يذاكر باجتهاد كبير طوال العام.

وتابعت: «كنت بديله الماسكات وبنطبق الإجراءات الاحترازية ووالده كان بيوصلوا في أغلب الدروس، وربنا يوقفه ويحفظه وهو محترم جدا وربنا يديله على قد تعبه».

حصل على الدرجات النهائة في الكيمياء والفيزياء

وأوضح والد صاحب المركز الثاني من الحالات الخاصة في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، أن نجله كان يتأخر في القراءة، لذا تم إدخاله كليات الدمج من أجل مساعدته في التعليم بسهولة، لافتا إلى أنه مبتكر وهادئ ويركز في دروسه، ويحب لعب كرة القدم والتنس، مؤكدا أن نجله حصل على الدرجات النهائية في الكيمياء والفيزياء والجيولوجية بجانب حبه للغات.