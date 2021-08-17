شروط تحويل من كلية العلوم إلى الهندسة والأوراق المطلوبة

بعد تخفيض الحدود الدنيا للقبول بالكليات العلمية ضمن تنسيق الثانوية العامة 2021، يبحث الكثير من الطلاب السابقين عن شروط التحويل من كلية العلوم الى الهندسة والاوراق المطلوبة، باعتبار أنها لأول مرة منذ سنوات يقل الحد الأدنى للقبول بها إلى 80.7%.

شروط تحويل من كلية العلوم الى الهندسة والأوراق المطلوبة

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نستعرض في التقرير التالي شروط تحويل من كلية العلوم الى الهندسة والاوراق المطلوبة، حتى يتمكن الطلاب السابقون من التحويل بعد فتح باب التحويل من قبل تنسيق الجامعات للعام 2021 / 2022، في السطور التالية.

شروط التحويل من كلية العلوم الى الهندسة

يمكن للطلاب التحويل من كلية غير مناظرة للهندسة، بعد توافر بعض الشروط كالآتي:

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة (علمي رياضة) أو ما يعادلها من شهادات الدول العربية أو الثانوية الأزهرية.

- يقتصر التحويل على الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى فقط، ولا يقبل التحويل للفرق الأعلى من السنة الأولى.

- أن يكون الطالب ناجحا في الجهة الراغب في التحويل منها.

- أن يكون الطالب مستوفيا للحد الأدنى للقبول بالكلية عام حصوله على شهادة الثانوية العامة.

هل يمكن التحويل من كلية العلوم الى الهندسة؟

يمكن لطلاب كلية العلوم التحويل لهندسة بشرط أن يكون الطالب شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة أو الأزهرية، وأن يكون حاصلا على الحد الأدنى للمجموع للقبول بكلية الهندسة.

الأوراق المطلوبة للتحويل من كلية العلوم الى الهندسة

- بيان حالة مختوم بختم نسر.

- صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة.

- شهادة الميلاد (كمبيوتر).

- سداد رسوم التحويل المقررة من وزارة التعليم العالي.

وللتحويل بعد الفرقة الثانية والثالثة أو برامج الساعات المعتمدة، تضاف الأوراق التالية في حالة الذكور:

- استمارة 6 جند

- استمارة 2 جند

- بيان من إدارة التربية العسكرية بحالة الطالب سواء أدى أو لم يؤد التربية العسكرية.

وفي حالة التحويل من كلية تم تطبيق عليها نظام الساعات المعتمدة حديثًا، يتم إحضار ورقة من شئون الكلية كإثبات أن الساعات المعتمدة أصبح نظامها العادي والساري على جميع طلابها.