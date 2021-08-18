محافظات بدون أوائل للثانوية العامة 2021.. تعرف عليها

9 محافظات من بين 27 محافظة لم يخرج منها طالب واحد بين أوائل الثانوية العامة 2021، بينما جاء 47 طالباً يمثلون 18 محافظة في قائمة أوائل الجمهورية، في شعب العلمي علوم ورياضة والأدبي.

وحصدت محافظة القاهرة العدد الأكبر من أوائل الثانوية العامة 2021، حيث خرج منها 9 طلاب، تلتها محافظة الإسكندرية بإجمالي 8 طلاب، ثم الغربية 5 طلاب، والشرقية 4 طلاب.

وسجلت محافظات الجيزة والدقهلية وكفر الشيخ وأسوان وسوهاج والإسماعيلية، خروج طالبين بين أوائل الثانوية العامة من كل محافظة.

أما في محافظات القليوبية والمنوفية ودمياط وقنا والفيوم والسويس وبورسعيد والمنيا، فقد جاء طالب واحد بين أوائل الثانوية 2021 من كل محافظة.

وغابت 9 محافظات من وجود طلابها بين أوائل الثانوية العامة 2021، وهي أسيوط والأقصر والبحر الأحمر والبحيرة وبني سويف وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد.

وعلي مستوي الأقاليم، فقد خرج من محافظات القاهرة الكبرى وتضم القاهرة والجيزة والقليوبية، 12 طالباً بين الأوائل.

أما جميع محافظات شرق وغرب ووسط الدلتا ومدن القناة والإسكندرية، فقد خرج منها 27 طالباً بين الأوائل، بينما جاء 8 طلاب بين الأوائل من 5 محافظات بالصعيد، هي الفيوم والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان.

وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمراً صحفياً، اليوم الثلاثاء، أعلن خلاله أسماء أوائل الجمهورية في الثانوية العامة 2021، كما استعرض خلال المؤتمر مؤشرات تنسيق القبول بالكليات، وفقاً للنتائج التي لم يحصل فيها طالب واحد على الدرجات النهائية، كما كان يحدث في الأعوام السابقة.