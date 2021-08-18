الطالبة الحاصلة على مركز «رابع أدبي مكرر»: اعتمدت على الفهم وليس الحفظ

قالت ديليسيا أنيس رزق الله، الطالبة الحاصلة على المركز الرابع مكرر، في الثانوية العامة (شعبة أدبي) إنها وقت إعلان النتيجة كانت تؤدي امتحان القدرات في كلية الإعلام، ووالدتها كانت تتابع مؤتمر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أعلن فيه نتيجة الثانوية العامة، ووالدها أبلغها بنجاحها وهي في الشارع.

وأضافت «أنيس»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الثلاثاء، أن والدتها «عيطت جامد جدًا» بعد ظهور النتيجة، معقبة: «أكتر حاجة مضايقاني إني مشوفتش ده، وكنت عايزة أشوف رد فعلها عشان هي كانت بتقولي هتطلعي من الأوائل وأنا واخدة الموضوع بهزار».

المذاكرة والفهم بعيدًا عن الحفظ

وتابعت أنها لم تتخيل أن تكون من أوائل الجمهورية، موضحة أنها كانت تذاكر من المصادر التي طرحتها الوزارة، وتتأكد من أنها تسير على الطريق الصحيح في النظام الجديد، وكانت حريصة على الفهم وليس الحفظ، لأن النظام يعتمد على أن تكون مستعدة لأي سؤال.

وأشارت إلى أنها كانت تأخذ دروسا مع بعض المدرسين والذين كانوا يدربونها على الأسئلة، موضحة أن أزمة فيروس كورونا كان لها عامل كبير في اللجوء إلى الدروس الخصوصية.

وعن نظام الامتحانات الجديدة، قالت إن الامتحان كان مناسبا لكل المستويات، ومنها الأسئلة السهلة، وأسئلة متوسطة، وأسئلة صعبة لأول مرة يشاهدونها وتحتاج إلى تفكير، واستخدام المعلومات التي تحصل عليها في أثناء الدراسة.

رسالة إلى الطلبة.. والإعلامي يصفق لها

ولفتت إلى أنها تسعى للالتحاق بكلية الإعلام، موجهة رسالة إلى زملائها الطلبة وقالت: «أنا فخورة بيهم كلهم بغض النظر عن النتيجة، وتجاوز الامتحان فهذا إنجاز في حد ذاته، ولمن لم يحققوا التارجت الخاص بهم فأكيد ربنا عايز يبعتله رسالة وعايزه في مكان تاني».

من جانبه، صفق لها الإعلامي عمرو خليل على هذه الرسالة.