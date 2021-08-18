الكنيسة تعلن معجزة جديدة للسيدة العذراء: ظهور «حمام روحاني» اخترق السماء

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رصد ظهور ما أطلقت عليه «حمام روحاني» في سماء منطقة «زرايب 15 مايو» بالقاهرة، والتي تسمى حاليا بـ«زهور مايو»، خلال صلوات ما يعرف بـ«نهضة العذراء» التي تقام بالتزامن مع صيام السيدة العذراء مريم الذي بدأ في السابع من أغسطس الجاري وينتهي في 21 من الشهر نفسه.

تفاصيل ظهور الحمام في كنيسة 15 مايو

وقال القس اثناسيوس رزق، راعي كنيسة البابا شنودة الثالث زهور 15 مايو، في بيان رسمي صادر عن الكنيسة ونشر على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه جرى رصد ظهور ثلاث حمامات بيضاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين، وظل هذا لمدة ساعة ونصف الساعة.

وأشار الكاهن القبطي، إلى أنه خلال قيام كورال «اهتف» التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بترتيل بعض المدائح للسيدة العذراء، ومع حضور قرابة ألف من الأقباط الذين يواظبون يوميا على المشاركة في نهضة صوم السيدة العذراء مريم، ظهرت ثلاث حمامات بيضاء على مقربة من الشعب في فناء كنيسة البابا شنودة زرايب مايو وسط هتافات الأقباط وتصفيقهم وقيامهم بالصلاة والدعاء بترتيل روحية لام النور، والتي ظلت تظهر وتختفي وتنخفض وترتفع وتارة تقف على منارة الكنيسة القبلية وتارة تجري بسرعة تخترق السحاب في مشهد بديع وجميل.

وأضاف القس اثناسيوس رزق: «هذه الظهورات الروحية هي لفائدة شعبنا ودعما لحياته الروحية ودعوة للتوبة وتغيير القلب إلى الأفضل».

الكنيسة: العذراء هي الحمامة الحسنة

وأشارت الكنيسة إلى أنها تلقب السيدة العذراء بلقب الحمامة الحسنة، متذكرين الحمامة الحسنة التي حملت لسيدنا نوح عليه السلام غصنًا من الزيتون، رمزًا للسلام، تحمل إليه بشرى الخلاص من مياه الطوفان –حسب الاعتقاد المسيحي-، متابعة: «العذراء تشبه الحمامة في بساطتها وطهرها وتشبه الحمامة التي حملت بشرى الخلاص بعد الطوفان، لأنها حملت بالمسيح».