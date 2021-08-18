«غلبان ومحدش هيدور عليه».. اعترافات سيدة وزوجها بقتل سائق بالغربية

«جوزى كان عليه ديون كتير، وكان عنده توك توك وباعه، وكنا بنام من غير عشا».. بهذه الكلمات بدأت «ن.م» 33 سنة، اعترافاتها أمام جهات التحقيق، في قضية قتل سائق توك توك يدعى «محمد. ف» 23 سنة، وقتله وسرقة التوك توك المملوك له، وإلقاء جثته في ترعة بمنطقة سمنود بالغربية.

غلبان ومحدش هيدور عليه

«كنا عارفين المجنى عليه انا وجوزى، وإنه عيل غلبان ومقطوع من شجرة ومحدش هيدور عليه».. هكذا بررت المتهمة اختيارها للضحية، مشيرة إلى أنها وزوجها قررا سرقته لأنه بلا أهل، ولن يسأل عليه أحد، حيث انتهيا من اختيار الضحية، واتفقا مع كهربائى على شراء التوك توك بعد قتل المجنى عليه.

المتهمة: مكانش مدى خوانة

وفي يوم الجريمة، توجهت المتهمة بصحبة زوجها إلى الموقف «قلنا له تعالى وصلنا الراهبين، جه معانا ومكانش مدى خوانة، وفي السكة جوزى وقفه بحجة أنه هيقضى حاجته»، مشيرة إلى أن زوجها، تسلل من خلف التوك توك وقام بضربه بحجر، على رأسه، ثم انهال عليه باللكمات، وخنقه، وقاما معا بنقل جثته في التوك توك وإلقائه في الترعة.

قتلناه وبعنا التوك توك

كما اعترف الزوج أنه عقد العزم على سرقة مركبة «التوك توك» الخاص بالمجنى عليه وقتله، واتفقا مع المتهم الآخر على شراء المركبة محل السرقة، مُقابل مبلغ مالي، وفي سبيل تنفيذ مُخططهم قاما باستدراج المجني عليه بالمركبة وألقياه بالمجرى المائي، واستوليا على «التوك توك» الخاص به.

حبس المتهمين

واختتم المتهم تصريحاته، قائلًا: «بعد كده اتصلنا بصاحبى، واشترى المكنة»، لافتًا إلى أن صديقه حضر وأعطاهما المبلغ المُتفق عليه واستلم منهما «التوك توك» وانصرفوا عقب ذلك.

أحيل المتهمون للنيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.