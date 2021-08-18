تاجر كرداسة يروي تفاصيل اختطاف شريكه وتعذيبه: «كل ما يشوفني ينصب عليا»

«نصب علينا مرة وجاي ينصب علينا تاني، كل ما يشوفنى ينصب عليا».. بهذه الكلمات استهل تاجر بكرداسة يدعى «س. أ» 44 سنة، اعترافاته أمام جهات التحقيق، بخطف مستخلص جمركى، من مدينة العاشر من رمضان، وحبسه فى مزرعة بالجيزة، وتعذيبه، وتوثيق عمليات التعذيب بالفيديو، لإجباره على إعادة مبالغ مالية استولى عليها منه، و5 من شركائه.

المتهم: المجني عليه نصب على فى كونتنر

خلال التحقيقات أكد المتهم وجود خلافات مالية مع المجنى عليه «أ.ج» 41 سنة، بسبب الخلاف على صفقة بيع حاويات، قام المجنى عليه بإدخالها لحسابهم من ميناء بورسعيد، مشيرا إلى أن المجني عليه قام بالنصب عليهم ورفض رد المبالغ التي استولى عليها منهم.

استدرجناه على كافتريا بالعاشر

«حاولنا كتير نتفاوض معاه عشان نرجع الفلوس معرفناش، عملنا خطة، واستدرجناه عن طريق ناس تانية، على أساس إننا هنبيع له كونترنات»، مشيرا إلى أنه تم استدراج المجني عليه لكافيه في منطقة العاشر من رمضان، لكنه لم يأت إليهم فتعقبوه وعثروا عليه فى محطة وقود.

توصل المتهمون إلى فكرة لخطفه، حيث قاموا بالوقوف أمامه بالسيارة وقام قائدها بالرجوع للخلف مصطدماً بمقدمة السيارة التى يستقلها المجنى عليه ثم ترجل منها 3 أشخاص وتعدوا عليه بالضرب دون إصابات، ثم قاموا باختطافه من داخل محطة الوقود، حيث قاموا بافتعال حادث تصادم مع سيارة المجنى عليه لإشغال عمال محطة الوقود بالحادث، وتمكن باقى المتهمين من اختطاف المجنى عليه داخل سيارة ولاذوا بالهرب.

3 مقاطع فيديو

بعد ذلك قاموا بتكبيله وتعصيب عينيه واحتجازه داخل منزل بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ملك أحدهم، والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه، وبتضييق الخناق على باقى المتهمين قاموا بإطلاق سراح المختطف وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين المضبوطين تبين أنه يحوى (3) مقاطع فيديو متضمنين احتجاز وتعذيب المجني عليه.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات