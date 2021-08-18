رئيس جامعة النهضة: التحقت بـ«طب الأسنان» بـ83% وهدفنا خريج يفيد مجتمعه

قال الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة الخاصة، إن انخفاض نسب مجاميع الثانوية العامة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة يعد تصحيحا لمسار الثانوية العامة مرة أخرى، حيث عشنا فترة كان يحصل فيها الطالب على 100% بل زادت عن ذلك.

ولفت «الملاحي» في حوار لـ«الوطن»، إلى أنه التحق بكلية طب الأسنان بمجموع 83%، متابعا: «نسعى لإعداد طالب يتحول إلى خريج قادر على القيام بعمله على أفضل ما يكون نافعا لمجتمعه وليس خريج يبحث عن وظيفه فقط، وتطرق إلى تنسيق الثانوية العامة والعديد من الإشكاليات التي تخص الطلبة فإلى نص الحوار.

ما تقييمك لانخفاض درجات الثانوية العامة؟

أرى أنه إعادة لتصحيح مسار الثانوية العامة مرة أخرى، والبعد كل البعد عن الفترة الماضية التي كنا نعيشها والتي كان يحصل فيها طالب الثانوية العامة على الدرجات النهائية في جميع المواد بل يتخطى ذلك ورأينا هناك مجاميع وصلت إلى 100 % ، ولي دليل على ذلك أن بعض هؤلاء الطلبة كانوا يرسبون في كليات الطب في أول عامين، أما الآن فإن ما يحدث هو تقييم حقيقي ومقياس حقيقي لطالب الثانوية العامة، بمعنى أصح قياس قدرات حقيقية.

ما المجموع الذي حصلت عليه في الثانوية العامة وبأي كلية التحقت؟

الحقيقة حصلت على مجموع 83% ووقتها كان مجموعا كبيرا جدا وعدد قليل يحصلون على تلك الدرجات، ووقتها التحقت بكلية طب الأسنان و كان الاامتحانات وأسئلته بمثابة قياس حقيقي لمستوى طالب الثانوية العامة وقياس قدراته.

ماذا عن جامعة النهضة الخاصة التي تترأسها؟

نعمل في جامعة النهضة الخاصة على إعدد خريج قادر على خدمة المجتمع قبل خدمة نفسه فقط، وإعداد أجيال مثقفة نأتمنها على تنمية وطننا الحبيب، من خلال اعتماد منهجيات التعليم الأكثر تقدمًا لبناء أجيال منفتحة يمكنها المنافسة في أسواق العمل المختلفة وخدمة مجتمعها، ودائما ما نرفع شعار جامعة النهضة ليست مجرد مكان للدراسات الأكاديمية، بل هي مركز للتنمية حيث ننمي المهارات الفكرية للطلاب ونمكنهم من التفوق في البحث والأوساط الأكاديمية والعمل الاجتماعي.

ماذا عن كليات الجامعة والتنسيق الخاصة بها في ظل انخفاض درجات الثانوية العامة؟

بالتأكيد سينخفض تنسيق القبول بالكليات هذا العام وذلك لإنخفاض مجموع الثانوية العامة، حيث أن التنسيق سيكون مركزيا من خلال التنسيق المركزي العام، وهنا في جامعة النهضة لدينا عدد كبير من الكليات المتخصصة والأساس لدينا أن جامعة النهضة تزود طلابها بأحدث أدوات التعليم وتعدهم لمهمتهم كقادة تنمية من خلال البرامج التي تعزز إبداعهم وتبني مهاراتهم وتثري عقولهم، أما بالنسبة لأحدث الكليات لدينا فهي كلية العلاج الطبيعي والتي دخلت التنسيق العام الماضي، وننتظر دخول كليتي الفنون الجميلة والعمارة في العام الدراسي 2022/ 2023، إضافة إلى كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والتجارة، والإعلام.

هل هناك زيادة جديدة في المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد؟

لا توجد زيادة في مصروفات العام الدراسي الجديد، وغالبا ما ستكون نفس مصروفات العام الماضي، وذلك في ظل أن التعليم مكلف في كل بلدان العالم.

هل تقدم جامعة النهضة منح دراسية لطلابها؟

نعم تقدم جامعة النهضة منح للمتفوقين والحالات الإنسانية وأبناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة، ولم تدخر الجامعة جهدا لشق طريقها نحو التميز المرغوب بخطى ثابتة، وبهذا فإنها تحتل مكانة مرموقة في الصعيد من خلال تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم.