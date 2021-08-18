الرئيس المتوقع لأفغانستان.. من هو عبد الغني برادر؟

بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، وهروب الرئيس أشرف غني، أثيرت عدة تساؤلات وتوقعات عن الرئيس الأفغاني الجديد الذى سيتولى مسؤولية الدولة في ظل حكم حركة طالبان، حيث تشير التوقعات إلى أن الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسى لحركة طالبان، سيكون على الأرجح الشخص الذي سيتولى رئاسة أفغانستان خلال الفترة المقبلة، وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فمن هو عبد الغني برادر؟

من هو عبد الغني برادر؟

- رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية.

- يعتقد أنه ولد عام 1968 في ولاية أورزغان بأفغانستان.

- الرجل الثاني في حركة طالبان.

- عبد الغني برادر وجه حركة طالبان المتشدد.

- شارك في القتال ضد القوات السوفيتية بأفغانستان في ثمانينات القرن الماضي

- صهر مؤسس حركة طالبان وزعيمها الأول الملا محمد عمر، وشارك معه في تأسيسها.

- تولى مراكز قيادية في الحركة، ومنها حاكم عدة ولايات خلال فترة حكم طالبان لأفغانستان بين عامي 1996 و2001.

- فر إلى باكستان مع هزيمة طالبان أمام القوات الأمريكية فى 2001.

- تم اعتقاله من قبل القوات الباكستانية عام 2010 ولمدة 8 سنوات.

- تدخل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للإفراج عنه للمشاركة في مفاوضات السلام.

- أبرز مفاوضي حركة طالبان في محادثات السلام السابقة فى قطر.

أول ظهور لعبد الغني برادر بعد سيطرة طالبان

- ظهر براد في تسجيل فيديو مصور، معلناً أن الأمر في أفغانستان يتصل بخدمة الشعب حالياً.

- وصل إلى مدينة قندهار جنوب أفغانستان أمس بعد يومين من سيطرة الحركة على البلاد.

يشار إلى أن حركة طالبان نجحت فى السيطرة على الولايات الأفغانية في غضون عشرة أيام، كما تمكنت من دخول القصر الرئاسى في العاصمة كابول الأحد الماضى، حيث بعثت الحركة برسالة طمأنة للشعب الأفغاني الذي احتشد عدد كبير منه في مطار كابول للهروب من البلاد، تزامناً مع إجلاء الولايات المتحدة الأمريكية لرعايها، قبل أن تعلن الحركة العفو العام وتكشف عن أنها تريد تضمين النساء فى الحكومة فضلا عن أعضاء من غير طالبان.