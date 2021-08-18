فحص 495 مواطناً في قافلتين مجانيتين ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة.

تنفيذ القوافل الطبية المجانية وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في هذا الجانب، اليوم الأربعاء، أنه تم تنظيم قافلتين طبيتين بقرية دموشيا مركز بني سويف، وكفر منسابة بالفشن، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتمت مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم موقعي القافلتين ومحيطهما قبل وأثناء وبعد انتهاء العمل، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

الكشف والعلاج لـ245 مواطناً في كفر منسابة ببني سويف بقافلة طبية مجانية

في كفر منسابة، تم الكشف على 245 مستفيداً، وتوزيع بعض الأدوية بالمجان في القافلة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وضمت عدداً من التخصّصات الطبية، شملت الكشف على 55 طفلاً، و81 حالة باطنة، و71 حالة رمد، و38 حالة عظام، وتوفير وعمل 21 نظارة طبية بالمجان.

فحص 250 حالة في قافلة طبية مجانية بقرية دموشيا ببني سويف

وتمكنت القافلة الثانية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف من الكشف على «250 حالة بقرية دموشيا بينها 80 حالة أطفال، و 95 حالة باطنة، و75 نساء»، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسق القوافل الطبية، ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل من المؤسستين وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القريتين.