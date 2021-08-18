الصحة: تعاقدنا على 15 ألف جرعة من عقار الأجسام المضادة لكورونا

قدّمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، عرضا بشأن آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محليا وعالميا، وجهود مواجهة الجائحة، حيث أشارت الوزيرة، إلى أنّ المركز العالمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، أصدر تصريحا عن أهمية التطعيم في ظل ظهور سلالة دلتا المتحور، والذي نوه بأنّ التطعيم ما زال قادرا على تقليل نسب دخول المستشفى والوفاة للفئات الأكثر خطورة.

زيادة عدد مراكز اللقاح إلى 657 بدلا من 580

وتطرقت وزيرة الصحة والسكان إلى الموقف الحالي لتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا، لافتة إلى زيادة عدد مراكز اللقاح إلى 657 بدلا من 580، وعدد مكاتب السفر إلى 145 مكتبا بدلا من 134، وجار تجهيز مراكز كبرى في محافظتي الشرقية وأسيوط.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنّ نقاط التطعيم التي تم تخصيصها بالمستشفيات الجامعية لتطعيم الأطقم الطبية، ستغطي تطعيم باقي العاملين بكل جامعة، كما تلتزم بالانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية من اللقاحات قبيل بداية العام الدراسي الجديد، ويقوم كل معهد ومركز بحثي بإنشاء عيادة تطعيم ثابتة بداخله، على أن تدعم وزارة الصحة تلك النقاط بالكوادر الطبية حال عدم توافرها، والأجهزة المخصصة لتسجيل التطعيم، والطعوم التي تناسب عدد العاملين بكل جهة.

مستشفيات الطلبة تعد جداول لتطعيم الفرق الدراسية تباعا

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى آلية تطعيم الطلاب، مشيرة إلى أنّ المستشفيات تتولى تطعيم الطلاب الجدد وقت توقيع الكشف الطبي عليهم من خلال نقاط ثابتة بمستشفيات الطلبة، يتم مدها بالأجهزة والطعوم من خلال وزارة الصحة، كما تعد مستشفيات الطلبة جداول لتطعيم الفرق الدراسية تباعا.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث جرى وضع آلية لتسجيل العاملين بالوزارة، وتوفير اللقاحات اللازمة لهم، بحيث يتم الانتهاء من تطعيم جميع المسجلين منهم قبيل بداية العام الدراسي الجديد.

إفراج تدريجي عن 6 ملايين جرعة مصنعة من لقاح كورونا بداية من 5 سبتمبر المقبل

من جانب آخر، تناولت وزيرة الصحة والسكان الموقف الحالي لتوريد لقاحات أسترازينيكا، وسينوفاك، وساينوفارم، وسبوتنيك، وجونسون آند جونسون، وأشارت إلى الكميات المخطط استلامها حتى نهاية العام من المواد الخام للتصنيع بمصانع فاكسيرا، حيث يتم البدء في الإفراج التدريجي عن 6 ملايين جرعة مصنعة بداية من 5 سبتمبر المقبل، فضلا عن استلام عدد من اللقاحات، منها «جونسون آند جونسون، سبوتنيك، فايزر، موديرنا، وساينو فارم».

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى موقف التعاقد على أحد أدوية الأجسام المضادة لصالح مرضي كورونا في مصر، وجار استقبال 15 ألف جرعة من العقار المذكور، والذي سيتم إضافته إلى بروتوكول علاج وزارة الصحة، نظرا للجدوى العلاجية له في تخفيض معدلات الاحتياج لدخول الرعاية المركزة بنسب تتراوح بين 79% إلى 90%، فضلا عن خفض نسب معدلات الوفاة بنسب تتراوح بين 95% إلى 98%، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية جراء توفير التكاليف العلاجية والحجز بالمستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة.