مقتل شخص وإصابة 27 في حرائق غابات الريفيرا الفرنسية

يواصل رجال الإطفاء في فرنسا وأثينا أعمالهم في مواجهة الحرائق التي اندلعت منذ أول أمس، وتسببت حتى الآن في مقتل وإصابة 28 شخص في فرنسا.

وأسفر حريق غابات بالقرب من الريفيرا الفرنسية، عن مقتل شخص واحد وإصابة 27 آخرين، وظل الحريق خارج نطاق السيطرة، وفقا للسلطات المحلية بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت صحيفة فار ماتين الفرنسية، إن ضحية الحريق رجل عثر عليه ميتا في منزله في بلدة غيرمود.

مقتل وإصابة 28 وإجلاء أكثر من 7 آلاف شخص بسبب الحرائق

وقالت السلطات في إقليم فار، في بيان، إن ما لا يقل عن 27 شخصا، من بينهم خمسة من رجال الإطفاء، أصيبوا عقب استنشاق الدخان أو لحقت بهم إصابات طفيفة جراء الحريق، مشيرة إلى أن أكثر من 7000 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم ويقيمون في ملاجئ مؤقتة.

ونشرت السلطات الفرنسية أكثر من 1100 من رجال الإطفاء ومروحيات اليوم الأربعاء، لمكافحة النيران التي بدأت مساء الإثنين، على بعد حوالي 40 كيلومترًا من منتجع سان تروبيه الساحلي.

وتابعت السلطات الفرنسية، إن النيران التي تغذيها الرياح الموسمية القوية القادمة من البحر المتوسط، امتدت إلى 7000 هكتار بما يعادل 17300 فدان من الغابات بحلول صباح اليوم الأربعاء.

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان يقضي عطلته في قلعة ساحلية قريبة، منطقة الحريق أمس الثلاثاء، وأشاد برجال الإطفاء لقدرتهم على احتواء الحريق.

الحرائق تدمر مساحات كبيرة من غابات الصنوبر لليوم الثالث على التوالي في أثينا

في السياق ذاته، دمر حريق هائل شمال غربي العاصمة اليونانية أثينا، مساحات كبيرة من غابات الصنوبر لليوم الثالث على التوالي، حيث يكافح المئات من رجال الإطفاء الحريق اليوم الأربعاء بمساعدة طائرات ومروحيات.

ونشب الحريق في منطقة فيليا، يوم الاثنين الماضي، بعد وقت قصير من نشوب حريق غابات آخر في جنوب غرب أثينا.

يشار إلى أن مئات من حرائق الغابات اندلعت في أنحاء اليونان هذا الشهر عقب أشد موجة حرارة تشهدها البلاد منذ عقود، واستنفدت الحرائق قدرات سلطات مكافحة الحرائق في البلاد، ما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة الدولية.

وأرسلت نحو 20 دولة أوروبية وشرق أوسطية طائرات ومروحيات ومركبات ومئات من رجال الإطفاء لليونان للمساعدة في مواجهة الحرائق المشتعلة.