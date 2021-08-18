قراران جمهوريان بتعديل أحكام إنشاء جامعة أكتوبر وتنظيم شروط مساكن ومنشآت

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 350 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب».

كما أصدر الرئيس القرار رقم 351 لسنة 2021، بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين في الدولة، بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات اليوم، وللاطلاع عليها اضغط هنـــا.