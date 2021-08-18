«شكت في سلوكها فكهربتها».. حبس سيدة استعانت بشقيقها ونجلها لقتل ابنتها

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس أم وشقيقها ونجلها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بقتل ابنة الأولى، البالغة من العمر 23 عامًا، لشكهم في سلوكها بمدينة أطفيح، أثناء نومها خنقًا وصعقًا بالكهرباء، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ونسبت لهم جهات التحقيق ارتكاب جريمة القتل العمد، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليها، لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بالدفن.

خنق وصعق

وأفادت التحريات والتحقيقات بأن الأم انقضت على ابنتها أثناء نومها خنقا وصعقا بالكهرباء، بسبب شكها فى سلوكها وعلاقاتها المتعددة، إذ استعانت بشقيقها ونجلها، وكتموا أنفاسها وصعقوها بالكهرباء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم بدأت الأم في الاستغاثة بالجيران، وادعت أن نجلتها تقوم بأعمال منزلية، وتعرضت للصعق وتوفيت.

مفتش الصحة

توجه شقيق المجني عليها لمفتش الصحة واستدعاه لتوقيع الكشف الطبي عليها، بعدما ادعى أنها تعرضت لصعق من مصدر كهربائي وتوفيت بشكل طبيعي، ووصل مفتش الصحة ثم أجرى كشفا ظاهريًا على الجثة فاشتبه في وفاتها، ورفض استخراج تصريح الدفن الذي طلبته أسرتها، وأبلغ مركز شرطة أطفيح بما شاهد وملخص الكشف الطبي الظاهري.

معاينة

وانتقلت قوة من مركز شرطة أطفيح إلى مكان الحادث، إذ بدأت في مناقشة الأم التي تمسكت بأقوالها التي أدلت بها أمام مفتش الصحة، كما ناقشت الشرطة شقيق المجني عليها وخالها، واللذين تضاربت أقوالهما مع الأم، وبتضييق الخناق عليهم، اعترفوا بقتلها بسبب الشك في سلوكها، وتحرر محضر بالواقعة.

وأُحيل البلاغ إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بدفنها بعد انتهاء مصلحة الطب الشرعي من أعمال التشريح، وباشرت التحقيقات مع المتهمين، إذ أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الموعد القانوني، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.