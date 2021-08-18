بالأرقام.. أعداد مستفيدي الدعم النقدي حتى منتصف أغسطس 2021

قال الدكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية ببرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، إن قيمة الدعم النقدي، وصلت إلى 20 مليار جنيه هذا العام، بزيادة 6 أضعاف عن 2015، مشيرا إلى أن البرنامج وصل إلى كل قرية وحي، وساهم في زيادة التعليم بسبب مشروطية التعليم، مؤكدا أن البرنامج يعمل من خلال قاعدة بيانات ومنظومة مميكنة.

وأكد تقرير صادر اليوم، عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي «تكافل»، الذي يمنح للأسر ذات المستوى المعيشى الضعيف جدا، وليس لديها أملاك أو حيازات، حتى منتصف شهر أغسطس الجاري، وصل لمليونين و113 ألف و418 أسرة، بينما بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي حتى منتصف الشهر الجاري 385 ألف و546 أسرة، ووصل عدد مستفيدي «كرامة» إلى مليون و319 ألف و505 أسر.

وتواصل مكاتب البريد صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة» لليوم الرابع على التوالي، حيث جرى بدء الصرف بمستفيدى كرامة منذ يوم الأحد الماضي، ثم صرف تكافل، بدءً من أمس الثلاثاء، ويستمر حتى نهاية الشهر.

وأوضحت التضامن على موقعها الرسمي، أن هناك عدة أسباب تمنع صرف «تكافل وكرامة»، مثل وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه للطفل الواحد، القيد بقوة عمل أو تقاضي معاش، حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، والعمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين.

تقديم دعم نقدي شهري يستهدف 447 ألف يتيمة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجري تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، يستهدف 447.8 يتيمة ويتيما، وذلك بإجمالي تكلفة قدرها مليار و341 ألف جنيه مصري، ويشمل ذلك الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهريًا.